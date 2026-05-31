Акулы старше деревьев на 65 миллионов лет: что было на Земле до появления лесов

Акулы существовали на нашей планете еще тогда, когда на суше не было ни лесов, ни деревьев, ни даже высоких растений. Новые исследования и данные палеонтологов подтверждают, что эти морские хищники появились примерно 450 миллионов лет назад – на 65 миллионов лет раньше первых деревьев, пишет Space Daily.

Согласно хронологии эволюции, приведенной Музеем естественной истории, древнейшими свидетельствами существования акул в ископаемой летописи являются несколько крошечных чешуек, найденных в породах позднего ордовика возрастом около 450 миллионов лет.

Как отмечается, эти чешуйки являются кожными дентикулами – особыми зубоподобными структурами, которые и сегодня покрывают тело современных акул.

Хотя ученые продолжают спорить о том, принадлежали ли эти останки настоящим акулам или их ближайшим предкам, неоспоримые доказательства существования акул датируются примерно 420 миллионами лет назад. Это все равно делает их одной из древнейших групп позвоночных животных, доживших до наших дней.

Мир без деревьев

Когда первые акулы плавали в океанах, Земля выглядела совсем не так, как сегодня, пишет издание. Большая часть суши была объединена в суперконтинент Гондвана. Моря населяли трилобиты, брахиоподы, бесчелюстные рыбы и гигантские морские членистоногие. А вот суша была почти пустой.

Первые растения к тому времени уже начали осваивать сушу, но это были лишь примитивные мхи и печеночники. У них не было корней, стеблей и листьев в современном понимании, и они вырастали лишь на несколько сантиметров над поверхностью земли.

В издании отмечается, что в то время не существовало ни лесов, ни деревьев, ни даже травянистых ландшафтов. Суша больше напоминала влажные участки, покрытые низкими зелеными коврами растительности.

Первые сосудистые растения, которые впоследствии дали начало деревьям, появились лишь около 430 миллионов лет назад. Они были невысокими и примитивными. Среди них выделяется род Cooksonia – одно из древнейших известных сосудистых растений. Его высота составляла всего несколько сантиметров.

Даже спустя десятки миллионов лет после появления акул самые высокие растения на планете редко превышали 20–30 сантиметров, говорится в статье. Земля все еще не знала настоящих лесов.

Когда появились деревья

Первые деревья возникли примерно 385 миллионов лет назад в девонском периоде.

Самым древним известным деревом считается Wattieza. Оно было идентифицировано по окаменелостям в Гилбоа, штат Нью-Йорк, и описано в 2007 году на основе материала, который был раскопан и частично изучен еще в 1870 году. Это дерево имело ствол высотой около восьми метров и напоминало современные древовидные папоротники.

В материале говорится, что вскоре после него появился род Archaeopteris, который сформировал первые настоящие леса в истории Земли. Отдельные представители этого вида могли достигать высоты до 30 метров и уже напоминали современные деревья. Именно тогда, отмечает издание, на планете начали формироваться первые крупные лесные экосистемы, которые кардинально изменили атмосферу и климат Земли.

Акулы пережили почти все

К моменту появления первых деревьев акулы уже имели примерно 65 миллионов лет эволюционной истории. Они существовали задолго до появления первых лесов, еще до того, как растения научились формировать древесину и поддерживать собственный вес. Эти хищники пережили появление семян, выход позвоночных на сушу, появление динозавров, их вымирание и последующее господство млекопитающих.

Фактически акулы были свидетелями почти всех ключевых событий в истории сложной жизни на Земле, подчеркивает издание.

В то же время, отмечается, утверждение "акулы старше деревьев" требует уточнения. Ведь современные виды акул не являются прямыми копиями своих древних предков. Например, род Carcharodon, к которому принадлежит большая белая акула, возник лишь несколько миллионов лет назад.

Изменились виды, формы и размеры, но сама эволюционная линия акул не прерывалась на протяжении сотен миллионов лет. Именно поэтому ученые говорят о чрезвычайной успешности их эволюции.

Ранее УНИАН писал, что глубоко в холодных водах Северной Атлантики и Арктики ученые обнаружили полярную акулу рекордного возраста. Конечно, у животного не было точной даты рождения, но исследования показывают, что ей могло быть около 400 лет.

