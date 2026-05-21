Пересек два океана: горбатый кит проплыл более 15 000 км, побив мировой рекорд

Ученые обнаружили горбатых китов, которые совершили крайне далекое путешествие. Один из них преодолел более 15 000 км, что является новым рекордом, пишет BBC Discover Magazine.

Исследовательница горбатых китов из Университета Гриффита в Австралии Стефани Стэк рассказала, что есть простой способ идентифицировать горбатого кита. Для этого нужно сфотографировать его хвостовой плавник.

"На нижней стороне хвоста горбатого кита есть уникальный черно-белый пигментный узор, который практически не меняется на протяжении всей жизни этого кита, подобно отпечатку пальца у человека", - объяснила Стэк.

В своем исследовании ученые рассказали, что изучили фотографии китов, которые были сделаны в период с 1984 по 2025 год, из восточной Австралии и Латинской Америки. Они заметили, что два кита были запечатлены как в Австралии, так и в Латинской Америке.

"Мы знаем, что горбатые киты способны совершать удивительные миграции на большие расстояния, но найти совпадения по фотоидентификации в таких масштабах – это то, чего я никогда не могла себе представить", - подчеркнула Стэк.

Ученые отметили, что оба кита пересекли два океана, чтобы переместиться в другое место размножения на другом конце света. Один кит был замечен в Херви-Бэй (Австралия) в 2007 и 2013 годах, а затем появился у побережья Сан-Паулу (Бразилия) в 2019 году. Такой маршрут составляет около 14 200 км по прямой.

Второго кита видели в 2003 году в компании группы взрослых особей в питомнике горбатых китов у Аброльхос-Банка, Бразилия. Более 20 лет спустя - в 2025 году - на фотографиях он был запечатлен плывущим в одиночестве в австралийском Херви-Бэй, на расстоянии около 15 100 км.

Оба кита побили предыдущий рекорд по самому большому расстоянию между наблюдениями. Ранее рекорд принадлежал киту, который преодолел 13 046 км от Чоко в Колумбии до Занзибара в Танзании.

Ученые отметили, что горбатые киты очень привязаны к своим местам размножения и возвращаются в один и тот же регион из года в год. Однако это открытие заставляет их переосмыслить свои представления.

Горбатые киты могут пытаться общаться с людьми

Ранее ученые предположили, что горбатые киты могут пытаться общаться с людьми с помощью пузырьков.

Исследователи ранее обнаружили, что горбатые киты живут в сложных обществах и используют свои кольцевые пузырьки, чтобы помогать другим видам. Ученые описывают эти пузырьки как наполненные воздухом вихри, которые выглядят как гигантские кольца дыма.

По словам ученых, киты часто демонстрируют любознательное, дружеское поведение по отношению к лодкам и людям. Они считают, что такими сигналами млекопитающие могут игриво взаимодействовать с людьми, наблюдая за их реакцией.

