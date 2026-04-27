Рыбий жир может вредить мозгу, - новое исследование

При определенных условиях он может даже препятствовать выздоровлению после травм.

Рыбий жир долгое время считался средством, улучшающим работу мозга, но новые исследования показывают, что у него есть свои негативные последствия. Как пишет sciencedaily.com, ученые из Медицинского университета Южной Каролины установили, что у людей с повторяющимися легкими травмами головы ключевая омега-3 жирная кислота в рыбьем жире – ЭПК – может фактически препятствовать способности мозга к самовосстановлению.

ЭПК ​​как потенциальное слабое место в восстановлении мозга

Нейробиолог Ондер Албайрам, возглавивший исследование, отметил, что не все омега-3 жирные кислоты ведут себя одинаково. Докозагексаеновая кислота, или ДГК, хорошо известна своей благотворной ролью в мозге и является важной частью нейронных мембран. Однако эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, однако, действует по другому пути. Она в меньшей степени включается в структуры мозга, и ее эффекты могут варьироваться в зависимости от продолжительности ее присутствия и окружающих биологических условий.

Исследователи использовали ряд моделей для установления связи между диетой, функциями мозга и заживлением. На мышах они изучали, как длительное использование рыбьего жира влияет на реакцию мозга на повторные легкие удары по голове. Их внимание было сосредоточено на сигналах, связанных со стабильностью и восстановлением кровеносных сосудов.

Они также исследовали эндотелиальные клетки микрососудов головного мозга человека, которые образуют часть барьера между мозгом и кровотоком. В этих клетках ЭПК, но не ДГК, была связана со снижением способности к восстановлению, что согласуется с результатами, полученными на животных моделях.

Ключевые выводы исследования

Установлено, что вместо того чтобы способствовать выздоровлению, ЭПК в рыбьем жире, по-видимому, ослабляет стабильность кровеносных сосудов, нарушает сигналы заживления и даже способствует накоплению вредных белков, связанных с когнитивными нарушениями.

Ученые установили, что у мышей при длительном применении рыбьего жира ухудшились неврологические показатели и способность к пространственному обучению, а также были обнаружены явные признаки накопления тау-белка, связанного с сосудами, в коре головного мозга.

Также в поврежденной коре головного мозга команда наблюдала скоординированный сдвиг в генных программах, которые обычно поддерживают стабильность и восстановление сосудов, сказал Альбайрам.

Что означают результаты для использования рыбьего жира

Албайрам подчеркнул, что исследование не следует интерпретировать как общее предупреждение против рыбьего жира.

"Наши данные показывают, что биология зависит от контекста. Нам нужно понимать, как эти добавки ведут себя в организме с течением времени, а не предполагать, что один и тот же эффект применим ко всем", - сказал он.

Ранее диетологи назвали 4 продукта, в которых омега-3 содержится даже больше, чем в рыбе.

