Pleiades Neo - спутники дистанционного зондирования земли, предназначенные для коммерческого и оборонного использования.

Европейская ракета-носитель легкого класса Vega, которая оснащена двигателями украинского производства, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pléiades Neo-4 и еще четыре малых аппарата: SunStorm, RadCube, LEDSAT и BRO-4.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства, ракета стартовала с космодрома во Французской Гвиане 17 августа в 4:47 по киевскому времени.

Спутник Pléiades Neo-4, который весит 922 килограмма, был доставлен на солнечно-синхронную орбиту через 55 минут после старта ракеты. Аппарат принадлежит компании Airbus Defence and Space.

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Это второй такой спутник, который был доставлен на орбиту. Первый (Pléiades Neo-3) отправился на орбиту в апреле этого года. Всего планируется использование группы из четырех аппаратов. Спутник способен делать снимки поверхности Земли с разрешением до 30 см на пиксель.

Полученные данные будут использоваться для мониторинга последствий изменения климата, для картографирования в оборонной сфере, а также он предоставляет возможности реагирования на чрезвычайные ситуации почти в режиме реального времени.

Еще один аппарат, который вывела на орбиту ракета-носитель Vega - BRO-4 французского стартапа UnseenLabs, он весит 6 кг. Аппарат будет следить для разведки за морским и воздушным движением. Он будет входить в состав группировки из 20-25 таких наноспутников, развертывание которых планируют завершить к 2025 году.

Аппараты SunStorm и RadCube - метеорологические приборы для использования в более поздних оперативных космических метеорологических миссиях. SunStorm будет обнаруживать выбросы корональной массы от Солнца, которые угрожают спутникам и наземным энергетическим сетям и сетям связи. А RadCube предназначен для мониторинга космической погоды. Также он проведет эксперимент, который должен определить, как излучение в космосе повреждает электронику.

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LEDSAT - это студенческий проект Римского университета. Аппарат покрыт 140 светодиодами, которые могут светиться, когда они не освещены Солнцем. Это позволит расширить оптическое отслеживание положения спутника и скорости при помощи наземных телескопов. Также он будет использоваться для проведения предварительных испытаний оптических коммуникаций.

Ракета-носитель Vega: что известно

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. ГП "КБ "Южное" и ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. За эти годы было изготовлено и поставлено более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.

Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты.

Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и относится к числу трех основных контрибуторов вместе с Германией и Францией.

Автор: Александр Топчий