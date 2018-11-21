Украинская ракета-носитель Vega успешно вывела на орбиту марокканский спутник (видео)

Впервые ракета-носитель Vega была запущена 13 февраля 2012 года. Всего состоялось 13 стартов - все успешные.

Ракета-носитель Vega, разработанная КБ «Южное» и изготовленная ПО «Южмаш» (Днепр), сегодня в 3:42 по киевскому времени с пусковой площадки Area 1 космодрома Куру в Южной Америке успешно вывела на орбиту марокканский спутник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Южное».

«На солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии - первый Mohammed VI-А был успешно выведен в ноябре прошлого года и тоже ракетой-носителем Vegа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат Mohammed VI-B весит 1110 кг. С его помощью будут проводить наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнять сельскохозяйственный мониторинг, прогнозировать чрезвычайные ситуации и многое другое.

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По данным пресс-службы, ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ «Южное» и изготовлен ПО «Южмаш».

Согласно сообщению, украинский двигатель работает дольше, чем двигатели первых трех ступеней вместе взятые.

Впервые ракета-носитель Vega была запущена 13 февраля 2012 года. Всего состоялось 13 стартов - все успешные.