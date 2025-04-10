Ранее астрономы утверждали , что день на Уране длится примерно 17 часов, 14 минут и 24 секунды.

День на Уране примерно на полминуты длиннее, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Как пишет Live Science, анализ 11 лет наблюдений космического телескопа Хаббл показывает, что день на Уране длится 17 часов, 14 минут и 52 секунды. Это на 28 секунд дольше, чем оценил космический аппарат НАСА Voyager 2, когда он пролетел мимо Урана в 1986 году. Исследователи сообщили об обновленной оценке в журнале Nature Astronomy.

Отмечается, что почти 40 лет назад Voyager 2 стал первым космическим аппаратом, который наблюдал за Ураном вблизи. Используя радиосигналы от полярных сияний планеты и данные о магнитном поле, собранные космическим аппаратом, астрономы того времени обнаружили, что день на Уране длится примерно 17 часов, 14 минут и 24 секунды.

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"Исследователи использовали этот период вращения для определения системы координат для планеты. Но измеренный период имел присущую ему неопределенность около 36 секунд, которая постепенно накапливалась по мере прохождения каждого дня Урана. В течение нескольких лет неопределенность сделала невозможным точное определение ориентации магнитной оси планеты", - сказано в статье.

Для того, чтобы получить более надежные оценки периода вращения планеты, авторы нового исследования отслеживали движение полярных сияний на магнитных полюсах Урана по шести наборам наблюдений Хаббла, проведенных в период с 2011 по 2022 год. Это помогло им уточнить местоположение магнитных полюсов планеты, которые они использовали для более точной оценки периода вращения Урана. По словам команды ученых, новое измерение имеет неопределенность менее 0,04 секунды. Первый автор исследования Лоран Лами, астроном Парижской обсерватории, заявил:

"Непрерывные наблюдения с Хаббла имели решающее значение. Без этого богатства данных было бы невозможно обнаружить периодический сигнал с достигнутым нами уровнем точности".

Важно, что разница в 28 секунд находится в пределах погрешности расчета Voyager 2, но новая продолжительность имеет гораздо меньшую неопределенность.

"Не так уж много всего изменилось. Теперь она достаточно точна, чтобы быть более полезной", - сказал Тим Беддинг, астроном из Сиднейского университета в Австралии, изданию New Scientist.

По словам астрономов, с этой меньшей неопределенностью система координат, основанная на новом измерении периода вращения Урана, должна продержаться несколько десятилетий. Будущие миссии к Урану, такие как предлагаемые Uranus Orbiter и Probe, могут полагаться на эту систему координат при выборе места входа в атмосферу.

"Благодаря этой новой системе долготы мы теперь можем сравнивать наблюдения за полярными сияниями, охватывающие почти 40 лет, и даже планировать предстоящую миссию к Урану", - отметил Лами.

Новости об изучении планет

Отныне у Сатурна аж 274 спутника - больше всего среди всех планет Солнечной системы. Международный астрономический союз официально признал открытие 128 новых спутников Сатурна, осуществленное командой астрономов под руководством Эдварда Эштона из Академии Синика в Тайване.

Это открытие вызвало много вопросов, в частности о том, как удается обнаруживать спутники, почему их до сих пор не замечали, как назовут все эти объекты, есть ли еще необнаруженные спутники и вообще почему тот или иной объект считается спутником.

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