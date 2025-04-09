Нужно открыть еще десять спутников Сатурна, чтобы количество спутников этой планеты вдвое превысило общее количество спутников других планет.

Отныне у Сатурна аж 274 спутника - больше всего среди всех планет Солнечной системы. Международный астрономический союз официально признал открытие 128 новых спутников Сатурна, осуществленное командой астрономов под руководством Эдварда Эштона из Академии Синика в Тайване. Об этом пишет Independent.

Издание сообщило, что это открытие вызвало много вопросов, в частности о том, как удается обнаруживать спутники, почему их до сих пор не замечали, как назовут все эти объекты, есть ли еще необнаруженные спутники и вообще почему тот или иной объект считается спутником.

Сатурн не всегда был лидером по количеству спутников, утверждает издание.

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Четыре крупнейших спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто - стали первыми в истории обнаруженными спутниками, вращающимися вокруг другой планеты. Их заметил Галилео Галилей более 400 лет назад - в 1610-м. Первый известный спутник Сатурна - Титан - был открыт голландским астрономом Кристианом Гюйгенсом через 45 лет после того.

Новую партию из 128 спутников открыли путем укладки изображений, полученных с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи. Некоторые другие спутники Сатурна были открыты во время космических путешествий, а некоторые во время так называемых пересечений плоскости колец.

Когда космический корабль "Вояджер-1" пролетал мимо Сатурна, он сделал изображения, благодаря которым был открыт спутник Атлас. Позже миссия Кассини обнаружила семь новых спутников Сатурна.

Издание объяснило, что пересечение плоскости колец происходит, когда с нашей точки зрения, на Земле, кольца Сатурна кажутся исчезающими. Это случается, когда Сатурн находится под таким углом, что мы видим его кольца точно с ребра. Титан был открыт во время такого пересечения, как и еще 12 других спутников. В 2025 году ожидается два таких пересечения - в марте и ноябре.

С 2019-го по 2023 годы Юпитер и Сатурн боролись за первенство в количестве спутников. В 2019 году Сатурн опередил Юпитера, когда было открыто 20 новых спутников. Тогда у Сатурна стало 82 спутника, а у Юпитера - 79.

Уже в феврале 2023-го Юпитер снова стал лидером с 12 новыми спутниками, обогнав Сатурна. Чуть позже, в том же 2023-м, те же астрономы обнаружили еще 62 спутника Сатурна, благодаря чему эта планета снова стала лидировать.

Между тем, говорится в публикации, Земля имеет один спутник, Марс - 2, Юпитер - 95, Уран - 28, Нептун - 16. В целом - 142 спутника. Нужно открыть еще десять спутников Сатурна, чтобы количество спутников этой планеты вдвое превысило общее количество спутников других планет.

Все недавно открытые спутники Сатурна маленькие, каждый имеет всего несколько километров в диаметре. Если настолько маленький объект назван спутником, то возникает вопрос, что на самом деле считается спутником, пишет издание.

По данным NASA, спутниками являются "естественно сформированные тела, которые вращаются вокруг планет", но даже у астероидов могут быть спутники. В 2022 году был направлен космический аппарат на спутник астероида. Земля также имела несколько "мини-спутников", некоторые из которых были всего несколько метров в размере. Таким образом, граница между спутником и неспутником несколько размыта.

Спутники, вращающиеся вокруг планет Солнечной системы, могут быть "правильными" или "неправильными". Отмечается, правильные спутники образуются одновременно с самой планетой. Неправильные спутники - это малые планеты, которые планета захватывает, когда заканчивает свое формирование. Затем они разбиваются на части из-за столкновений.

Правильные спутники обычно вращаются вокруг своих планет по красивым круговым орбитам вокруг экватора. Неправильные спутники обычно движутся большими овалами дальше от планет и под разными углами. Сатурн имеет 24 правильных и 250 неправильных спутников.

Ученые считают, что изучение спутников может дать информацию о том, как образуются спутники, и пролить свет на то, как формировалась и развивалась Солнечная система.

Что касается названий астрономических объектов, то, как говорится в материале, они регулируются Международным астрономическим союзом (IAU). Сначала все спутники в Солнечной системе имели названия из греко-римской мифологии. Но многие спутники, в частности Сатурна и Юпитера, означают, что IAU стали брать имена персонажей других мифологий. Если обнаружены двойные спутники, то им должны быть даны имена близнецов или братьев и сестер.

Первые семь спутников Сатурна получили номера вместо имен. В 1847 году Джон Гершель назвал их в честь греческих богов. После того, как закончились герои греческой мифологии, источником имен стали галльские и скандинавские боги.

Первооткрыватели могут сами предлагать названия спутников. В прошлом даже проводились конкурсы для того, чтобы определить названия спутников Юпитера и Сатурна.

Для определения названий 128 новых спутников Сатурна может пройти определенное время. Возможно, это будут мифологии, которые до сих пор не использовались для имен космических объектов. А к тому времени каждый спутник будет иметь название, состоящее из цифр и букв, например "S/2020 S 27".

Ранее УНИАН рассказывал, что планеты размером с Юпитер могут образоваться всего за 1 млн лет. Недавнее исследование ученых из Университета штата Огайо показало, что такие газовые гиганты могли сформироваться всего за 1-2 миллиона лет, что гораздо быстрее, чем считалось ранее, а именно 305 млн лет.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что аккреция - процесс, благодаря которому планеты собирают газ и твердые частицы, богатые углеродом и кислородом, чтобы стать газовыми гигантами, скорее всего, происходит на ранних стадиях развития протопланетного диска.

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