Галапагосская чайка является единственной в мире чайкой, которая ведет ночной образ жизни.

На Галапагосских островах обитают необычные чайки, которые встречаются только в этом месте и в небольшом количестве на острове Мальпело, у побережья Колумбии. Они охотятся в почти полной темноте и издают странные трескучие звуки, пишет BBC Wildlife Magazine.

Как выглядят галапагосские чайки

В издании отметили, что галапагосская чайка является очень красивой и элегантной птицей с изысканной окраской. Ее оперение украшено яркими оттенками серого, белого и черного цветов.

Также у этих птиц огромные глаза и "клевательные пятна", расположенные на конце клюва и служащего ориентиром для птенцов, которые просят родителей покормить их. Они имеют белый цвет, в отличие от многих других видов чаек.

Видео дня

Как живут галапагосские чайки

Интересно то, что галапагосская чайка является единственной в мире чайкой, которая ведет ночной образ жизни. В отличие от своих сородичей, которые обитают либо на побережье, либо на озерах и реках вдали от побережья, она является пелагической морской птицей, живущей в открытом море вне сезона гнездования.

Более того, гнездование у этих птиц может происходить в любое время года. Единственное условие - достаточное количество пищи.

В издании поделились, что галапагосские чайки размножаются асинхронно. Каждая пара имеет свой собственный цикл размножения продолжительностью 9-10 месяцев, примерно половину которого она тратит на воспитание одного птенца. Остальное время они проводят вдали от Галапагосских островов, в основном у побережья Перу, в центре течения Гумбольдта, и никогда не выходят на берег.

Днем галапагосские чайки ухаживают друг за другом, строят гнезда из мелких камешков или обломков кораллов и участвуют в длительных брачных ритуалах. Родители по очереди высиживают единственное яйцо или птенца и могут нежно чистить друг другу перья на лице.

Ночные охотники

В издании рассказали, что галапагосские чайки проводят дни в тишине. Когда солнце опускается за горизонт, колония оживает, и протяжные крики птиц служат сигналом для небольших стай, чтобы подняться в воздух и направиться к дальнему горизонту.

Любимой добычей этих птиц являются кальмары и глубоководные рыбы. Именно в глухую ночь эти морские существа поднимаются в поисках планктона.

Галапагосские чайки имеют гибкий режим сна, адаптируя свою активность в соответствии с лунным циклом. Чем ярче луна, тем реже птицы покидают колонию.

Ученые выяснили, что эти чайки добывают пищу в море, когда морские жители наиболее многочисленны на поверхности. Более того, охота в темное время позволяет птицам избежать обнаружения. За одну ночь галапагосская чайка может преодолеть расстояние более 100 км.

Также с наступлением ночи родители-птицы меняются обязанностями по инкубации и охране птенцов. Даже для галапагосских чаек ночь на суше опасна, так как рядом обитают болотные совы, ястребы и цапли.

Какая птица способна поразить свою добычу одним ударом ноги

Ранее в Times of India рассказали о птице-секретаре (Sagittarius serpentarius). Эта уникальная птица, которая способна бить своими ногами так сильно и точно, чтобы поражать свою добычу всего одним ударом.

Птицу-секретаря легко узнать по длинным ногам, характерной челке и прямой походке. Она имеет высоту до 1,3 метра, из-за чего больше похож на аиста, однако принадлежит к семейству хищных птиц.

Птица-секретарь в основном питается змеями, в том числе и ядовитыми. Также она охотится на мелких млекопитающих, земноводных и крупных насекомых.

Вас также могут заинтересовать новости: