Такое открытие может положительно повлиять и на экологию.

В Китае представили первый плазменный реактивный двигатель, который не использует водород или батареи. Такое изобретение может кардинально изменить будущее авиации, ведь он не выбрасывает в атмосферу ископаемое топливо или химические вещества. Об этом пишет Econews.

"Этот плазменный реактивный двигатель не требует ископаемого топлива или химических топлив. Этот проект, направленный на создание авиации с нулевыми выбросами, возглавлял профессор Джау Танг из Уханьского университета, команда которого использовала в основном микроволновую технологию и физику плазмы", - уточнили в публикации.

Несмотря на то, что большинство реактивных двигателей зависят от внутреннего сгорания, технология этого двигателя направлена на уменьшение глобальных выбросов углерода, особенно в авиационной отрасли. Прототип Танга демонстрирует двигатель, который вообще не сжигает топливо.

"Используя сжатый атмосферный воздух, конструкция вводит в воздух микроволны с частотой 2,45 ГГц (гигагерц), что является частотой, похожей на частоту микроволн. В свою очередь электроны отрываются от атомов и образуется плазма. Ионизированный газ будет действовать как высокоэнергетическая жидкость, позволяя создавать тягу реактивного двигателя без сгорания. Прототип может поднять вертикально стальной шар весом 1 кг; однако многие исследователи утверждают, что уровень тяги вполне совместим с коммерческими реактивными двигателями", - объясняют в Econews.

Как это открытие повлияет на самолеты в будущем

Как пишут в издании, будущие самолеты будут использовать физику плазмы для взлета. Плазма считается четвертым состоянием вещества и образуется, когда энергия вырывает электроны из атомов.

"Ученые уже давно изучают плазменный двигатель, особенно для космических путешествий, а NASA уделяет особое внимание физике плазмы. Профессор Танг решил использовать плазменные двигатели для работы в вакуумных средах, чтобы создать минимальную тягу. Танг и его команда рассмотрели конструкцию, которая могла бы работать в воздухе, ионизируясь микроволновой энергией для создания тяги", - добавляют в материале.

Для конструкции Танга необходимо мощное электроснабжение, особенно из возобновляемых источников. Таким образом плазменные реактивные двигатели заменят турбины внутреннего сгорания в самолетах и дронах, обеспечивая безуглеродный двигатель с топливным баком.

Преимущества такой разработки

Так как авиационная промышленность отвечает за значительную часть глобальных выбросов CO₂, конструкция самолета Танга значительно экономит атмосферу.

"Отказ от водородных топливных элементов или аккумуляторных батарей является отличным решением, поскольку и водород, и аккумуляторные батареи имеют свои недостатки. Прототип самолета Танга не имеет никаких проблем, с которыми сталкиваются самолеты на водородном топливе или самолеты на аккумуляторных батареях", - уверяют в Econews.

В то же время конструкция профессора имеет проблемы, но этот прототип является шагом в правильном направлении, если говорить о будущем авиации.

Другие научные открытия

Как писал УНИАН, ранее ученые обнаружили нечто тревожное и опасное, что просачивается из-под океана вокруг Антарктиды. Как оказалось, в антарктическом морском дне выходит метан, который способствует глобальному потеплению, а новые источники появляются с "удивительной скоростью". Поэтому ученые опасаются, что прогнозы относительно глобального потепления, вероятно, были занижены.

Также сообщалось, что ученые сделали первые фотографии доисторической рыбы, которую считали вымершей 70 млн лет назад. Речь идет о целеканте, который является доисторической рыбой с лопастными плавниками. Она движется медленно и была замечена на глубине 144 метра, плавая над вулканическим склоном.

