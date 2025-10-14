Китайская Shaanxi Aircraft Corporation продемонстрировала на Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации модель беспилотного транспортного самолета. На нее обратил внимание известный исследователь китайской техники Rupprecht Deino.
По информации с экранов выставочного стенда, самолет имеет длину 35 м и размах крыльев 38 м. Его максимальный взлетный вес будет превышать 60 тонн, а полезная нагрузка составит 20 тонн.
Таким образом, самолет оставит далеко позади западные разработки из мира беспилотной авиации, такие как Pelican Cargo.
В сочетании с дальностью 4500 км это означает, что он сможет выполнять межрегиональные перевозки больших грузов в полностью беспилотном режиме.
Отсутствие кабины пилотов позволило увеличить длину транспортного отсека, так что там можно разместить большие контейнеры или десантные боевые машины ZBD-03.
Беспилотная авиация - последние новости
Напомним, недавно компания Sikorsky из США показала новый беспилотный вариант вертолета UH-60 Black Hawk под названием U-Hawk.
От других версий машина отличается тем, что на ней полностью убирается кабина экипажа и заменяется на грузовые двери-раскладушки.
А еще ранее компания Airbus представила новый беспилотный вертолет с "антидроновими" ракетами. Он будет использовать 70-мм пусковую установку, которая может стрелять как неуправляемыми ракетами, так и ракетами с полуактивным лазерным наведением.