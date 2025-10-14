Максимальная взлетная масса беспилотного самолета будет превышать 60 тонн.

Китайская Shaanxi Aircraft Corporation продемонстрировала на Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации модель беспилотного транспортного самолета. На нее обратил внимание известный исследователь китайской техники Rupprecht Deino.

По информации с экранов выставочного стенда, самолет имеет длину 35 м и размах крыльев 38 м. Его максимальный взлетный вес будет превышать 60 тонн, а полезная нагрузка составит 20 тонн.

Таким образом, самолет оставит далеко позади западные разработки из мира беспилотной авиации, такие как Pelican Cargo.

В сочетании с дальностью 4500 км это означает, что он сможет выполнять межрегиональные перевозки больших грузов в полностью беспилотном режиме.

Отсутствие кабины пилотов позволило увеличить длину транспортного отсека, так что там можно разместить большие контейнеры или десантные боевые машины ZBD-03.

Напомним, недавно компания Sikorsky из США показала новый беспилотный вариант вертолета UH-60 Black Hawk под названием U-Hawk.

От других версий машина отличается тем, что на ней полностью убирается кабина экипажа и заменяется на грузовые двери-раскладушки.

А еще ранее компания Airbus представила новый беспилотный вертолет с "антидроновими" ракетами. Он будет использовать 70-мм пусковую установку, которая может стрелять как неуправляемыми ракетами, так и ракетами с полуактивным лазерным наведением.

