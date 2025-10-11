Это первый случай, когда этот вид был зафиксирован людьми в естественной среде обитания.

В Индонезии дайверы сделали первые подводные фотографии живого сулавесского целаканта - вида, который называют "живой окаменелостью" из-за его древних эволюционных корней. Редкие кадры, которые опубликованы в Scientific Reports, сняли технические дайверы Алексис Шапюи и Жюльен Леблон во время погружения у побережья Северного Малуку, передает Indian Defence Review.

Целекант является доисторической рыбой с лопастными плавниками. Она движется медленно и была замечена на глубине 144 метра, плавая над вулканическим склоном. Это первый случай, когда этот вид был зафиксирован людьми в естественной среде обитания.

"Мы видели очертания на сонаре, нечеткие силуэты с дистанционно управляемых подводных аппаратов. Но смотреть ему в глаза, плавая всего в нескольких метрах от него, - это совсем другое. Это живая история", - рассказал Шапюи.

В течение долгого времени считалось, что целаканты вымерли, пока случайная находка 1938 года у берегов Южной Африки не изменила такое утверждение.

"С тех пор было идентифицировано два вида: Latimeria chalumnae, найденный в западной части Индийского океана, и L. menadoensis, впервые обнаруженный на рыбном рынке в Сулавеси в 1997 году", - подчеркнули в материале.

Отмечается, что целаканты интересны не только из-за своей редкости, но и эволюционного значения. Их род насчитывает более 400 млн лет, из-за чего они старше динозавров, цветочных растений и даже насекомых.

Рыба, которую удалось снять на камеру, была длиной около 1,1 метра, с вертикально поднятым спинным плавником в течение всего времени встречи. По мнению исследователей, эта рыба, возможно, использовала свои лопастные плавники для стабилизации в холодном, спокойном течении, где температура колебалась в пределах 19-20 °C, что значительно прохладнее, чем в поверхностных водах с температурой 29-30 °C.

"По данным масштабных исследований и FishBase, целаканты достигают половой зрелости примерно в 40 лет, а беременность может длиться до пяти лет. Их медленный метаболизм, обусловленный холодными условиями глубоководных вод, помогает им экономить энергию, но также делает их чрезвычайно уязвимыми к изменениям в среде обитания или внезапной потере популяции", - объясняют в Indian Defence Review.

Рыба, которую увидели дайверы, скорее всего, отдыхала или искала пищу, когда ее обнаружили. По сравнению с предыдущими предположениями, что целаканты днем прячутся в пещерах, этот экземпляр находился в открытой воде.

В то же время соавтор исследования Scientific Reports д-р Джино Лиммон, комментируя такую находку, отметил:

"Защита этой рыбы не является ностальгией. Речь идет о признании того, что глубокое море все еще сохраняет критически важное биоразнообразие, и часть его висит на волоске".

Поэтому теперь Министерство морских дел Индонезии разрабатывает новые рекомендации по созданию охранных зон в грибоводных рифовых экосистемах, однако их внедрение будет зависеть от регионального финансирования и местного сотрудничества.

