Сейчас об этих подводных источниках известно довольно мало.

Исследователи обнаружили, что с потеплением в регионе из трещин в антарктическом морском дне выходит метан, который способствует глобальному потеплению, а новые источники появляются с "удивительной скоростью", из-за чего вызывает опасения, что прогнозы относительно глобального потепления, вероятно, были занижены. Об этом пишет CNN.

"Огромные количества метана находятся в резервуарах, которые образовались в течение тысячелетий под морским дном по всему миру. Этот невидимый газ, загрязняющий климат, может выходить в воду через трещины в морском дне, часто проявляя себя потоком пузырьков, поднимающихся к поверхности океана", - объясняют в материале.

Сейчас об этих подводных источниках, их работе, количестве и объеме метана, который попадает в атмосферу, по сравнению с количеством, которое поглощается микроорганизмами, живущими под океаном, известно довольно мало.

Однако ученые хотят лучше их понять, ведь этот очень вредный для окружающей среды газ удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ, в течение первых 20 лет своего существования.

"Источники метана в Антарктиде являются одними из наименее изученных на планете, поэтому группа международных ученых решила их найти. Они использовали комбинацию акустических исследований с кораблей, дистанционно управляемых аппаратов и водолазов, чтобы взять пробы из разных участков в море Росса, заливе в Южном океане Антарктиды, на глубине от 16 до 790 футов (от 5 до 240 метров - УНИАН)", - подчеркнули в CNN.

То, что они нашли, их серьезно удивило. Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце в Nature Communications, они обнаружили более 40 утечек метана в мелководье моря Росса.

Отмечается, что многие утечки обнаружили на участках, которые ранее неоднократно исследовались, что говорит об их новизне. Согласно докладу, это может указывать на "фундаментальное изменение" в высвобождении метана в этом регионе.

Источники метана являются довольно распространенным явлением во всем мире, однако ранее в Антарктике была подтверждена только одна активная утечка, рассказала автор отчета и морской ученый из исследовательской организации Earth Sciences New Zealand Сара Сибрук.

"То, что раньше считалось редким явлением, сейчас, кажется, становится распространенным", - подчеркнула она в комментарии для CNN.

По ее словам, каждая обнаруженная утечка сопровождалась "мгновенным восторгом", который "быстро заменялся тревогой и беспокойством".

"Опасения заключаются в том, что эти утечки могут быстро переносить метан в атмосферу, делая их источником загрязнения, способствующего глобальному потеплению, которое в настоящее время не учитывается в прогнозах относительно будущих изменений климата. Ученые также обеспокоены тем, что метан может иметь каскадное влияние на морскую жизнь", - предупредили в публикации.

В свою очередь профессор морской биологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и автор исследования Эндрю Турбер отметил, что метан является "настоящей неизвестной величиной, он поднимается в атмосферу, и мы не знаем, почему".

По его словам, одной из самых серьезных проблем является то, что происходит в Антарктиде, где находятся огромные залежи метана. Он предупредил, что если люди будут продолжать нагревать планету, то эти утечки могут превратиться из "природной лаборатории в эпицентр опасности".

"Их интересно изучать и понимать, но нужно быть очень осторожным, потому что они могут стать опасными, если их спровоцировать или недооценить", - подчеркнул Турбер.

