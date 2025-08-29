Он был способен охотиться на динозавров мелкого и среднего размера, что означает, что он мог соперничать с крупнейшими хищниками-динозаврами в регионе.

Новое исследование показало, что гигантский гиперхищник, похожий на крокодила, вероятно, охотился на динозавров 70 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что археологи обнаружили окаменевший скелет вымершего высшего хищника в южной Патагонии в 2020 году. Он достигал длины около 3,5 метров и весил около 250 килограммов.

Существо получило название Kostensuchus atrox в честь патагонского ветра "Костен" и египетского бога с головой крокодила Себека. K. atrox был гиперхищником, то есть более 70% его рациона составляло мясо. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, анатомия K. atrox, обладавшего широкой мордой, крупными зубами и мощными передними конечностями, свидетельствует о том, что он был способен охотиться на крупную добычу в меловом периоде Южной Америки (145-66 миллионов лет назад).

Ведущий автор исследования Фернандо Новас, палеонтолог Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) и Фонда естественной истории имени Феликса де Азары в Аргентине заявил, что это открытие подчёркивает тот факт, что динозавры жили в окружении самых разных организмов. Он сказал:

"В частности, наземные крокодилы были особенно разнообразны и многочисленны в меловой период в Южной Америке и Африке, включая мелкие и крупные, плотоядные и растительноядные формы, что свидетельствует о том, что эти континенты были "землёй крокодилов".

По его словам, эти вымершие крокодилы конкурировали с динозаврами и охотились на них, играя важную роль в структуре исчезнувших экосистем.

Интересно, что K. atrox входил в группу рептилий, называемых пейрозавридовыми крокодилами, которые являются вымершими родственниками современных крокодилов. Согласно исследованию, недавно обнаруженные окаменелости настолько хорошо сохранились, что K. atrox является одним из лучших когда-либо найденных образцов пейрозавридовых крокодилов и самым полным из известных крупных и широкорылых представителей этого семейства.

Ученые нашли K. atrox в скальном образовании Чоррильо в Патагонии. Примерно в то же время они также обнаружили более крупного плотоядного динозавра, названного Maip macrothorax, окаменелость которого была представлена ​​в 2022 году. M. macrothorax был мегараптором длиной около 9-10 метров.

Хотя K. atrox был меньше M. macrothorax, Новас отметил, что он был способен охотиться на динозавров мелкого и среднего размера, что означает, что он мог соперничать с крупнейшими хищниками-динозаврами в регионе.

