В США спустя 130 лет из ниоткуда вернулось гигантское озеро: ученые ошеломлены

Легендарное озеро Туларе временно вновь появилось, что вызвало как экологические изменения, так и конфликты между фермерами и местными общинами.

В центральной Калифорнии вновь появилось озеро Туларе, которое считалось полностью исчезнувшим более 130 лет. Когда-то это было самое большое пресноводное озеро к западу от реки Миссисипи, однако в конце XIX века оно постепенно высохло из-за масштабного сельскохозяйственного орошения и перестройки водных систем в долине Сан-Хоакин, пишет портал Divany.

Во второй половине XIX века озеро простиралось более чем на 160 километров в длину и почти 50 километров в ширину. Оно обеспечивало транспортные маршруты и поддерживало местные экосистемы, пока не началось активное осушение земель под фермерство.

К 1890 году водоем фактически исчез, а его бывшее дно превратилось в сельскохозяйственные угодья с разветвленной сетью каналов.

Видео дня

В 2023 году после рекордных снегопадов и дождей в Калифорнии талая вода вновь затопила территорию бывшего озера. Вода накрыла десятки тысяч гектаров, вынудив укреплять дамбы возле города Коркоран и нанеся значительный ущерб местным фермерам.

На пике разлива площадь водоема превышала 40 тысяч гектаров, что фактически означало временное "возрождение" озера.

Радость и потери: разные взгляды на возвращение воды

Для коренного народа Тачи Йокут возвращение воды стало символическим событием – они смогли возобновить часть традиционных методов рыболовства и провести духовные церемонии.

В то же время для фермеров это стало катастрофой: затопление уничтожило урожай и повредило инфраструктуру. Экологи же отмечают, что вместе с водой вернулись птицы, рыбы и амфибии, которые давно исчезли из региона.

Возрождение оказалось кратковременным: уже через год площадь водного зеркала сократилась до чуть более тысячи гектаров, и озеро снова почти исчезло.

Вас также могут заинтересовать новости: