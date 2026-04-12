Самый древний осьминог из Книги рекордов Гиннеса оказался не тем, кем его считали

Сканирование показало, что окаменелость "самого древнего осьминога" вовсе не является осьминогом.

Окаменелость возрастом 300 миллионов лет, которую считали самым старым осьминогом в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннеса, скрыла свою истинную природу.

Как пишет phys.org, новейшая синхротронная визуализация показала крошечные зубы, сохранившиеся внутри породы. Это доказывает, что Pohlsepia mazonensis является не осьминогом, а животным. Она родствена современному Nautilus – животному с несколькими щупальцами и внешним панцирем.

Это открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, решает давнюю загадку в понимании эволюции осьминогих, которая десятилетиями озадачивала ученых. Оно также предоставляет доказательства древнейшего сохранения мягких тканей наутилоидов.

Доктор Томас Клементс, ведущий автор и преподаватель зоологии беспозвоночных в Университете Рединга, сказал, что это был родственник наутилуса: "Он долго разлагался, прежде чем окаменеть, и это сделало его так убедительно похожим на осьминога".

Ученые идентифицировали Pohlsepia как осьминога 25 лет назад. Но теперь "рекордсмена" придется исключить из Книги рекордов Гиннеса.

Первый анализ окаменелости

Окаменелость нашли в Иллинойсе, США. В 2000 году появилось первое исследование. Ученые считали, что окаменелость имела восемь рук, плавники и другие характерные для осьминога черты, что отодвигает известную историю осьминогов примерно на 150 миллионов лет назад.

Сомнения относительно идентификации высказывались годами, но до недавнего времени не было четкого способа их проверки. В новом исследовании использована синхротронная визуализация – техника, которая использует лучи света, ярче солнца, – для сканирования невидимых глазу структур под поверхностью, выявляя скрытые детали внутри породы. Ученые сравнили этот процесс с проведением современной судебно-медицинской экспертизы подозреваемого возрастом 300 миллионов лет.

Они обнаружили лентообразную структуру для питания с рядами зубов, которые встречаются только у моллюсков. С как минимум 11 зубоподобными элементами в ряду, форма и количество полностью исключают осьминога. У осьминогов их семь или девять, тогда как у наутилоидов – 13.

Зубы совпадали с зубами ископаемого наутилоида под названием Paleocadmus pohli. И исследователи пришли к выводу, что животное частично сгнило до окаменения, из-за чего оно выглядело совсем иначе, чем на самом деле.

Происхождение осьминогов отложено

Наутилус – это морское существо в панцире. А его древнее происхождение заставляет некоторых называть его "живой окаменелостью". Окаменелости палеокадмуса, найденные на месте раскопок Мейзон-Крик в Иллинойсе, сейчас представляют собой самые древние известные мягкие ткани наутилоидов в палеонтологической летописи, превосходя предыдущий рекорд примерно на 220 миллионов лет.

Эти выводы меняют представления о том, когда впервые появились осьминоги. Данные теперь подтверждают, что осьминоги появились гораздо позже, в течение юрского периода. Ученые теперь считают, что разделение осьминогов и их десятируких родственников, таких как кальмары, произошло в мезозойскую эру, а не сотни миллионов лет ранее, как считалось ранее.

