Растительноядный гигант: в Китае обнаружили вид динозавра, который жил 190 млн лет назад

Ученые идентифицировали новый вид динозавра, жившего около 190 миллионов лет назад на территории современного Китая и помогающего восполнить ключевой пробел в понимании эволюции длинношеих гигантов. Как пишет The Independent, динозавр получил название Xiangyunloong fengming и достигал 9-10 метров в длину, что делает его одним из крупнейших известных травоядных динозавров, найденных в Китае.

Он жил в раннем юрском периоде - между 201 и 174 миллионами лет назад, который был важным этапом эволюции, когда активно формировались и распространялись длинношеие травоядные динозавры.

Название рода происходит от округа Сянъюнь, где были найдены останки, и слова "loong" - традиционного китайского обозначения дракона. Видовое название fengming ("пение феникса") напоминает, что птицы являются современными потомками динозавров, а также отсылает к городу Лумин, где были обнаружены ископаемые останки. Исследователи также отмечают, что Fengming было первоначальным именем Линь Фэньмяня - выдающегося художника и основателя Китайской академии искусств, сотрудники которой принимали активное участие в исследовании.

Новый вид определили на основе фрагментов шейных, тазовых и позвоночных костей, а также костей бедра, найденных в формации Фэнцзяхэ в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Ученые установили, что Xiangyunloong отличается от других длинношеих динозавров-зауроподоморфов уникальным сочетанием признаков. В частности, он имел большие размеры тела, более короткую шею и удлиненный хвост по сравнению с близкими видами. Это свидетельствует о ранней стадии гигантизма, характерного для этой группы, а также о потенциальной способности передвигаться на двух ногах, говорится в статье.

По словам исследователей, такие особенности могут отражать альтернативный эволюционный путь развития, отличный от классического удлинения шеи, которое наблюдается у многих его сородичей.

"Это открытие предоставляет дополнительные доказательства разнообразных адаптивных стратегий, которые использовали эти динозавры до того, как доминирующими стали гигантские длинношеие завроподы", - отмечают авторы исследования.

Они также подчеркивают, что находка существенно расширяет представление о морфологическом и экологическом разнообразии ранних завроподоморфов в юго-западном Китае.

Напомним, ранее в Тунисе был обнаружен гигантский морской крокодил длиной около 10 метров. Вид, махимозавр рекс, жил на миллионы лет позже, чем предполагалось, что поднимает новые вопросы относительно сроков вымирания.

Окаменелость обнаружена группой под руководством Федерико Фанти из Болонского университета. Исследователи предполагают, что целая группа морских крокодилов могла существовать дольше, чем считалось ранее.

