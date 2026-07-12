Десятки лет в космосе: старейший искусственный спутник до сих пор вращается вокруг Земли

Vanguard 1, запущенный в 1958 году, до сих пор находится на орбите Земли. Хотя он давно перестал передавать сигналы, ученые рассматривают возможность его восстановления.

Самым старым искусственным спутником, который до сих пор вращается вокруг Земли, остается американский Vanguard 1. Его запустили еще 17 марта 1958 года, и за более чем шесть десятилетий он так и не сошел с орбиты, пишет Slash Gear.

Спутник стал вторым успешным космическим аппаратом США и был создан Военно-морской исследовательской лабораторией в рамках Международного геофизического года – масштабной международной программы по изучению Земли.

Основной задачей "Vanguard 1" было изучение атмосферы Земли и влияния космической среды на спутники. Кроме того, аппарат вошел в историю как первый орбитальный спутник, использовавший солнечные батареи для питания.

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Его основные батареи проработали всего 20 дней после запуска, однако солнечные элементы обеспечивали энергией оборудование до 1964 года. Этот успех стал важной вехой как для американской космической программы, так и для развития солнечной энергетики.

Почему он до сих пор не упал на Землю

Сначала ученые предполагали, что "Vanguard 1" сможет находиться на орбите тысячи лет.

Позже, после уточнения моделей воздействия космической среды и атмосферного сопротивления, этот прогноз скорректировали – сейчас считается, что спутник будет оставаться на орбите еще примерно 240 лет.

Хотя аппарат давно не передает никаких данных, он до сих пор остается ценным объектом для исследований, ведь позволяет ученым изучать, как космическое излучение и длительное пребывание на орбите влияют на искусственные конструкции.

Ученые хотят вернуть спутник на Землю

Специалисты уже несколько лет обсуждают возможность возвращения Vanguard 1 на Землю.

Сначала планируется получить подробные изображения спутника, чтобы оценить его техническое состояние. Если это окажется возможным, аппарат могут перевести на более низкую орбиту, а затем доставить на Землю или даже сначала транспортировать на Международную космическую станцию.

После возвращения ученые хотят изучить, как более 65 лет пребывания в открытом космосе повлияли на материалы и конструкцию спутника. Несмотря на научный интерес, проект до сих пор не получил официального одобрения.

Для его реализации требуется согласие NASA и Военно-морской исследовательской лаборатории США. Кроме того, существуют серьезные технические трудности: спутник продолжает вращаться вокруг своей оси, имеет хрупкую антенну, а безопасной технологии его захвата пока не существует.

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