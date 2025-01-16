В 2020 году Национальный археологический музей Неаполя начал проект по реставрации, который включал неинвазивное изучение мозаики.

Знаменитая мозаика Александра Македонского, найденная в Помпеях, содержит около 2 миллионов фрагментов из карьеров, которые простирались далеко за пределами его древнего царства.

Как пишет Live science, империя Александра простиралась от Балкан до современного Пакистана. Эти кусочки камня и минерала, или тессеры, были добыты в карьерах по всей Европе, в том числе в Италии и на Пиренейском полуострове, а также в Тунисе, согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One.

Мозаика возрастом около 2000 лет была захоронена в Помпеях, когда в 79 году н. э. произошло извержение Везувия. Она была обнаружена в 1831 году, когда археологи раскопали ее в "домусе" богатой семьи, известном как Дом Фавна, и теперь она экспонируется в Национальном археологическом музее Неаполя.

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Она считается "самой важной мозаикой римской эпохи", - пишут авторы исследование. На ней изображен Александр, правивший с 336 по 323 г. до н. э., и македонская армия, одерживающая победу над персидским царем Дарием III и его войсками. Одинокое дерево на заднем плане намекает, что это битва при Иссе, которая произошла в 333 г. до н. э. на территории, которая сейчас является турецко-сирийской границей. Согласно арабским и средневековым текстам эта битва была известна местным жителям как "битва сухого дерева".

В 2020 году Национальный археологический музей Неаполя начал проект по реставрации, который включал неинвазивное изучение мозаики. Команда использовала несколько методов, включая портативную рентгеновскую флуоресценцию которая использует рентгеновские лучи для идентификации элементов внутри объекта. Исследователи написали:

"Тессеры были составлены из десяти типов цветов, мастерски объединенных для усиления художественных эффектов, характерных для мозаики Александра".

Отмечается, что 10 цветов включали оттенки белого, коричневого, красного, желтого, розового, зеленого, серого, синего, черного и стекловидного (стеклянного), которые имели большой диапазон микротекстур, которые были "мастерски объединены для усиления художественных эффектов произведений искусства".

Команда отметила, что древние ремесленники уделяли особое внимание лицу Александра. Оно состоит из нескольких оттенков розовых тессер с заметными изменениями в эффектах люминесценции, вероятно, связанных с различным химическим составом тессер. По их мнению, такие детали объясняют, почему это "возможно, самое знаковое и известное представление его лица в древнем искусстве".

Ученые изучили карьеры, которые использовались во времена Римской империи, чтобы узнать происхождение тессер. Они сообщили:

"Некоторые из белых тессеров могут быть связаны с Marmor Lunensis [белым кристаллическим известняком] из карьеров Апуанских Альп (Италия), который начали добывать для мрамора в I веке до н. э. и который больше не использовался с III века н. э.".

При этом интенсивно-розовые тессеры могли быть привезены из Португалии, некоторые из желтых блоков могли быть привезены из римского города Симиттус на территории современного Туниса, а темно-красные части могут быть с мыса Матапан в Греции,.

Ученые нашли следы натурального воска и минерального гипса, которые, вероятно, применялись в качестве защитного слоя во время реставрационных проектов в современную эпоху.

Эндоскопическое исследование задней стороны мозаики показало "множество пустых участков", которые, вероятно, были пропущены веществами на основе гипса.

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