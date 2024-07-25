После того, как они вручную ощипали птиц, они выбрали методы разделки и приготовления, основанные на археологических свидетельствах.

Археологи реконструировали методы разделки и приготовления туш неандертальцев, что расширило наше понимание повседневной жизни, проблем и диетических практик этих древних предков человека.

Хотя методы охоты на крупную дичь неандертальцев хорошо известны, их потребление птиц изучено недостаточно из-за скудных археологических следов, пишет The Independent.

В новом исследовании ученые использовали кремневый инструмент для разделки двух ворон, двух горлиц и лесного голубя, которых неандертальцы ели.

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После того, как они вручную ощипали птиц, они выбрали методы разделки и приготовления, основанные на археологических свидетельствах.

Ворона и голубь были разделаны сырыми с помощью кремневого отщепа, в то время как остальные три птицы были зажарены на горячих углях до готовности, а затем разделаны.

Ученые обнаружили, что использование кремневого отщепа для разделки требует "значительной точности и усилий", которые не были полностью поняты до исследования. Исследователи говорят, что для точных разрезов без повреждения пальцев требовалось "осторожное обращение".

"Эти практические эксперименты подчеркнули практические проблемы, связанные с обработкой и приготовлением пищи неандертальцами, предоставив ощутимую связь с их повседневной жизнью и стратегиями выживания. Запекание птиц на углях требовало поддержания постоянной температуры и тщательного контроля продолжительности приготовления, чтобы избежать пережаривания мяса", - сказала Мариана Набаис, ведущий автор исследования.

После разделки птиц ученые исследовали их под микроскопом на предмет порезов, переломов и ожогов. Они могли видеть, какие следы разделки с использованием кремневых инструментов оставляли на костях, и как эти следы сравнивались с повреждениями, вызванными естественными процессами или действиями других животных.

В то время как разрезы для снятия мяса с сырой птицы не оставляли следов костей, те, которые были направлены на сухожилия, оставляли следы, похожие на те, что были у птиц, найденных на археологических раскопках, говорят ученые.

Было также обнаружено, что на краю кремневого отщепа после использования были небольшие полумесяцевые шрамы.

С другой стороны, кости жареных птиц были хрупкими и раздроблены при разделке с использованием кремневого орудия.

Исследователи обнаружили черные пятна внутри некоторых костей птиц, обработанных таким образом, что позволяет предположить, что содержимое внутренней полости кости было сожжено.

Эти результаты могут помочь археологам найти видимые признаки приготовления пищи неандертальцами в прошлых записях.

Однако, поскольку исследование включало всего пять образцов птиц, ученые призвали к дальнейшим исследованиям с более крупными выборками, различными видами и более разнообразными экспериментальными условиями.

Новости археологии

В Иерусалиме археологи обнаружили "монументальное" сооружение, упомянутое в двух книгах Библии.

В частности, были найдены руины древнего рва, построенного более 3000 лет назад в Городе Давида, который считается одним из старейших городов в истории, пишет Dailymail. Примечательно, что ученые в течение 150 лет искали доказательства того, что город был разделен надвое, как описано в Библии, и теперь они обнаружили ров, который отделял южный жилой район от верхнего города на севере.

Ров был глубиной около 30 футов и шириной почти 100 футов, со скалами с каждой стороны, что делало его непроходимым.

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