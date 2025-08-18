Средства от государства можно потратить на канцелярию, а также на детскую одежду и обувь.

Сегодня, 18 июля, правительство запустило новую программу поддержки для родителей на подготовку ребенка к первому классу. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Теперь родители и законные представители первоклассников получат единовременное пособие в размере 5 000 грн через приложение "Дия", - отметил министр.

Средства от государства можно потратить на канцелярию, а также на детскую одежду и обувь.

Видео дня

Как оформить пакет школьника 2025

Если ребенок уже зачислен в 1 класс, родители сразу получат push-уведомление в приложении "Дия".

Далее необходимо:

обновить приложение "Дия" - перейти в Сервисы - Помощь от государства - Пакет школьника;

выбрать ребенка, на которого оформляется заявление;

перейти к подаче заявления;

открыть "Дия.Карту" или выбрать карту среди доступных;

просмотреть данные заявления и подписать его "Дия.Пидпысом".

Отмечается, что срок подачи заявления до 15 ноября 2025 года. За эти средства родители могут приобрести товары для подготовки ребенка к школе как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней с момента зачисления средств.

Пакет школьника - главные новости

7 июля правительство запустило новую единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на покупки к школе для первоклассников. Это денежная помощь на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

Позже первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что купить смартфон за эти средства нельзя, поскольку эта программа является базовой поддержкой.

Вас также могут заинтересовать новости: