США ожидают от Зеленского контрпредложения в ответ на инициативы Путина.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что прекращение войны и достижение мирного соглашения — главная цель президента Дональда Трампа. В эфире Fox News он заявил, что на встрече в Белом доме от украинского президента Владимира Зеленского ожидают важного шага".

Как заявил Уитакер, война должна закончиться, и должно быть заключено мирное соглашение – "именно это всё время было целью номер один президента Трампа".

"Я думаю, вы увидите, во-первых, если Зеленский и его команда приедут в Белый дом с предложением или контрпредложением на то, что Россия выдвинула на Аляске, это станет важным следующим шагом", - заявил Уитакер.

По его словам, Трамп пытается добиться того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

"И он их за этот стол усадил. Теперь нужно посмотреть, сможет ли он довести обе стороны до соглашения", - подчеркнул постпред США.

Встреча в Вашингтоне

FT пишет, что цель украинского президента Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Для этого украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта.

Как пишет Bloomberg, Трамп надеется использовать эту встречу, чтобы определить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с диктатором Владимиром Путиным на встрече на Аляске. При этом президент США хочет провести встречу Путина и Зеленского в течение недели.

