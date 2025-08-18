Не все аисты прилетают обратно из теплых краев, отметила эксперт.

Многие люди не знают, где зимуют аисты из Украины, как туда летят и почему возвращаются из теплых краев в нашу страну.

Ветеринар Анастасия Кибец, которая работает в днепропетровской клинике "Колібрі", рассказала УНИАН интересные факты об аистах.

Сколько градусов мороза выдерживают аисты?

Благодаря своему оперению аисты могут выдержать нулевую температуру воздуха, иногда - первые небольшие морозы, до -3 градусов.

Но для них такие низкие температуры - это критический фактор, потому что им нужно питаться, чтобы получить много энергии, а водоемы могут замерзнуть (аисты, в частности, едят лягушек и рыбу). Именно поэтому аисты следуют своим инстинктам и до начала морозов летят в теплые края.

Обычно эти птицы не выдерживают сильных морозов: -10 или -20 градусов. Но есть исключения - с каждым годом все чаще можем наблюдать, что некоторые группы аистов остаются на зимовку при наличии болот, которые не замерзли, и водоемов с постоянной кормовой базой.

Сколько времени летят аисты в теплые края и куда именно отправляются?

Аисты улетают на зиму в юго-восточную Африку или отправляются на Ближний Восток или на юг Европы. Продолжительность перелета зависит, в частности, от того, есть ли в стае ослабленные особи - старые, раненые или очень молодые. В целом перелет в теплые края может длиться примерно полтора-два месяца.

Как аисты летят в теплые края?

Обычно аисты летят в теплые края только над сушей и избегают перелетов над морями или большими водоемами. Над сушей поднимаются теплые потоки воздуха, и птицам благодаря им легче преодолевать большие расстояния.

Почему аисты не остаются в теплых краях?

Аисты возвращаются туда, где они выросли, чтобы дать там свое потомство и выкормить. По словам орнитологов, в теплых краях есть своя конкуренция за пищу, поэтому аисты возвращаются в родные края, чтобы нормально выкормить своих птенцов.

Все ли аисты возвращаются из дальних краев?

Из теплых краев возвращаются не все аисты. Могут не вернуться молодые особи, которые не выдерживают дальних перелетов. Кроме того, иногда не возвращаются ослабленные птицы, аисты пожилого возраста - они не всегда выдерживают частые перелеты. К сожалению, природа такова, что не щадит ослабленных особей, поэтому они могут не долетать домой.

Куда возвращаются аисты?

Аисты возвращаются в места, в которых выросли. Они строят гнезда на крышах домов, на высоких деревьях, а иногда - и на электроопорах. Чаще всего эти птицы поселяются в местностях, где есть реки или степи. Они обитают, в том числе на севере Украины и в центре.

Аисты питаются не только рыбой и лягушками, но и, в частности, грызунами. Поэтому могут поселяться неподалеку от человеческих домов.

справка Анастасия Кибец Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра. Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.

