Археологи отмечают, что на этом участке также были найдены керамические изделия / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук

В городе Острог, что в Ровенской области, где работала археологическая экспедиция, нашли вал XI века, материалы трипольской культуры и печь X века. Кроме того, ученые исследовали фрагмент подземелья. Об этом сообщил кандидат исторических наук, руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Павел Нечитайло для "Укринформ".

"В основном раскопе были открыты фрагменты вала Острога, созданного в XI веке. Под валом обнаружили печь и ямы, а также горшки Х-ХI века. В нижних горизонтах раскопа была яма трипольской культуры. По предварительным выводам кандидата исторических наук, специалиста по энеолиту Волыни Дмитрия Вертелецкого, материалы трипольской культуры могут датироваться 3600-3500 до н.э. Это фрагменты столовой посуды, кремневые орудия и зернотерка", - подробнее рассказал Нечитайло.

Он подчеркнул, что в северо-восточной части раскопа древние наслоения были уничтожены масштабными работами, которые проводились там в XVII веке. Специалисты выяснили, что во второй половине XVII века на участке появилась литейная, специализировавшаяся на выплавке медьсодержащего сплава, вероятно, бронзы.

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Старинный вал, который обнаружили в Ровенской области / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук

"Мы обнаружили фрагменты разбитой глиняной литейной формы со слоем запеченного цветного металла внутри. Рабочая часть литейной печи была выложена кругом диаметром 1,1 м из массивного кирпича размером 31х17х7 см. Еще, зачищая литейную, мы заметили, что она подозрительно наклонена и под ней есть какое-то пятно. Как оказалось, это было пятно подземного сооружения. На момент сооружения литейной приходная часть этого сооружения сгорела и ее забросали строительным мусором. Нам удалось исследовать фрагмент подземелья", - отметил археолог.

Ученые говорят, что тот фрагмент подземелья имеет длину - 6 метров. Его свод был обвален в давние времена во время того, как там построили литейную. Подземелье было полностью вырезано в глине подземным способом, а его свод имел стрельчатый готический вид. Также на полу археологи обнаружили слой, который связан с последним этапом его работы.

"Тогда в результате пожара или каких-то военных действий деревянная пристройка к подземелью сгорела и упала внутрь. Там на уровне пола были найдены материалы первой половины XVII века: фрагменты кафеля, керамической и стеклянной посуды, гвозди и деформированный свинцовый шар. Подобные склепы и подземные галереи известны в Остроге. Они исследовались в районе нового академического корпуса и дома культуры...Именно это подземное сооружение интересно тем, что оно проходило под оборонительным валом Острога", - добавляет Нечитайло.

Керамические изделия, которые были найдены на участке / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук

Археолог отметил, что подземелье имеет вид галереи и тоннеля. Кроме того, возле него была пристройка с деревянными конструкциями и шесть ступенек, которые вырезаны в глине и оббиты досками. Вероятно, это остатки тайного хода, через который гарнизон города мог осуществлять контратаки в случае нападения, отметил эксперт.

Ступеньки в подземелье / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук

В то же время в траншее была найдена интересная двухкамерная печь X века. Также там находились материалы X-XI века, что в очередной раз подтверждает выводы предыдущих исследователей о непрерывности существования города с того времени.

Кроме керамической посуды, на участке археологи обнаружили фрагмент окова с красивым декором, инструменты, предметы личного быта, пули и монеты, большинство из этих артефактов датируются XVII веком.

Остатки керамической посуды / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук
Остатки керамической посуды / фото Павел Нечитайло и Александр Ковальчук

По словам Нечитайло, сейчас рассматривается возможность перенести фрагмент литейной в Государственный историко-культурный заповедник г. Острога.

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