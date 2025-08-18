OpenAI признала проблемы с ChatGPT-5 и сделала его 'теплее и дружелюбнее'

Изменения уже должны вступить в силу.

Компания OpenAI сообщила, что последнее обновление ChatGPT-5 сделало самую новую нейронную модель более "теплой и дружелюбной". На решение компании повлияла волна негатива в соцсетях и форумах.

"Вы заметите небольшие, искренние штрихи вроде "хороший вопрос" или "отличное начало", но это не лесть", – пояснили разработчики, добавив, что внутренние тесты не показали роста подхалимажа у модели по сравнению с прошлой версией. Изменения уже должны вступать в силу.

Решение об обновлении появилось из-за фидбека от пользователей о том что ChatGPT после апгрейда до GPT-5 стал слишком формальным и отвечает "как секретарь". Многие привыкли к дружественному тону GPT-4o.

Видео дня

Кроме того, после негативной реакции сообщества OpenAI вернула модель GPT-4o в ChatGPT (но только для платных пользователей) и пообещала больше не убирать модели без предупреждения.

GPT-5 доступна для всех пользователей ChatGPT – от бесплатных до Pro-подписчиков. Но без Pro-тарифа стоит ограничение на количество запросов – после достижения лимита ChatGPT будет переключаться на более простую модель.

Ранее нейросеть Grok 4 от компании Илона Маска стала бесплатной для всех. По словам разработчиков, эта модель думает "на уровне ученого", отвечает быстрее ChatGPT, а также создает готовые игры всего по одному промпту.

Меж тем глава OpenAI обеспокоен, что люди доверяют свои самые важные жизненные решения ChatGPT. Чат-бот заменил людям терапевтов и лайф-коучей.

Вас также могут заинтересовать новости: