Геологическая хронология Земли, которую раньше считали хаотичной последовательностью вымираний, эволюционных скачков и климатических потрясений, соответствует четко структурированной схеме. А эпохи, периоды и эры планеты формируются по ритму, который охватывает сотни миллионов лет. К таким выводам пришли ученые, которые провели новаторское исследование, пишет dailygalaxy.com.

Долгое время ученые считали, что основные события на планете - массовые вымирания, эволюционные взрывы и глобальные климатические изменения - происходили эпизодически. Теперь исследователи говорят, что эта точка зрения была неполной. Исследование, опубликованное в Earth and Planetary Science Letters под руководством профессора Андрея Спиридонова из Вильнюсского университета, показало, что глубокая история Земли соответствует точному и структурированному математическому шаблону.

Исследовательская группа изучила несколько геологических временных линий, включая Международную геохронологическую карту и шкалы на основе окаменелостей, основанные на таких видах, как граптолиты, аммоноиды и конодонты. Используя эти записи, они определили четкие группы, когда возникали геологические временные границы. Вместо равномерного расположения, эти границы появлялись в плотно упакованных кластерах, после которых следовали длительные периоды относительного покоя.

За этими кластерами стоит концепция, известная как мультифракталы - математические структуры, где узоры повторяются в разных временных масштабах. Исследователи обнаружили, что интервалы между ключевыми событиями в истории Земли подчиняются этой логике.

Чтобы объяснить эту закономерность, команда разработала новую модель, которая предполагает, что основные события вложены друг в друга в многоуровневую иерархию. Меньшие нарушения находятся внутри больших, а процесс распространяется на геологическое время. Это означает, что даже самые экстремальные изменения планеты могут быть частью более широкой, предсказуемой системы.

Эти структуры оставались скрытыми из-за огромных временных рамок. Закономерности, разворачивающиеся в течение сотен миллионов - или даже миллиардов - лет, легко не заметить без больших наборов данных и точного моделирования.

Одним из самых далеко идущих открытий исследования является определение внешней временной шкалы - предела того, насколько изменчивость Земли может быть замечена в течение заданного промежутка времени. По словам исследователей, этот порог составляет по меньшей мере 500 миллионов лет, а в идеале охватывает около миллиарда лет. Это диапазон, необходимый для охвата полного спектра поведения планеты, от длительного покоя до внезапного хаоса.

Последствия для будущего Земли

Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на отдельных событиях, таких как столкновения с астероидами или вулканические зимы, исследование рассматривает их в более широком структурном контексте. История Земли не только обозначена аномалиями - она обусловлена долгосрочными циклами трансформации, которые оставляют после себя измеряемые закономерности.

Это более глубокое понимание может улучшить будущие модели климата и планетарной системы. Распознавая встроенную структуру прошлых потрясений, ученые могут быть лучше подготовлены к прогнозированию того, какие планетарные изменения ждут нас впереди.

Как писал УНИАН, ученым удалось открыть новую химическую реакцию, которая может объяснить загадку формирования жизни на планете. Исследователь выяснили, как рибонуклеиновая кислота, которую содержат все живые существа, может соединиться с аминокислотами в среде ранней Земли. Они объяснили, что этот шаг имеет огромное значение для изучения процессов зарождения первобытных форм жизни.

