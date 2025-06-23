В Шевченковском разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Также поврежден один из выходов станции метро Святошино.

В результате массированной российской атаки на Киев в разных районах повреждены жилые дома, бизнес-центр, школа, станция метро и другие объекты. К настоящему времени известно, что есть погибшие, а количество раненых резко возросло.

Так, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате комбинированного российского обстрела погибли 3 человека, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли.

"Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, работают все службы. Информация уточняется", – добавили в ведомстве.

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Вскоре после этого министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество погибших увеличилось.

"Самые тяжелые последствия – в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь. Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под развалинами еще есть люди", - детализировал он.

Напомним, ранее было известно только о 5 раненых, о жертвах не сообщалось.

До этого начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил о масштабах разрушений в городе. Да, по его данным, в Соломенском районе загорелась крыша нежилого здания в результате попадания обломков вражеского дрона. В общем, в КГВА сообщили о повреждениях в 5 местах в Соломенском районе.

По данным Ткаченко, в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар возле жилого дома и повреждение нежилого помещения.

"Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория - остановка. Здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, без госпитализации", - отметил Ткаченко.

В КГВА сообщили, что сейчас временно закрыт выход № 8 - до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев.

В Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом. Там пострадавших и пожара нет.

Позже стало известно, что в Голосеевском районе в результате атаки повреждены 2 автомобиля и бизнес-центр. В Деснянском районе во дворе жилого дома возникла воронка.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о новых пожарах в 2 местах в Шевченковском районе и о возгорании в нежилом здании в Подольском районе.

"Всего, на данный момент, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", - сообщил Кличко.

В ГСЧС добавили, что в Шевченковском районе повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Также горели автомобили во дворе. Спасены 7 человек, из них одну беременную.

Напомним, отбой тревоги в столице дали в 04:33.

Ночная атака на Украину

В ночь на 23 июня в украинском небе фиксировали большое количество российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушная тревога охватила более чем половину страны.

В Воздушных силах предупредили, что "шахеды" летают на Сумщине, Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Кировоградщине и Одесщине. А уже около полуночи Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Киева.

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