Параллельно продолжается атака дронов-камикадзе.

В ночь на понедельник, 23 июня, Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами.

В 02:30 Командование Воздушных сил Вооруженных сил сообщило о скоростной цели курсом на Белую Церковь. Уже через восемь минут военные предупредили о еще одной скоростной цели, которая летит с Черниговщины в сторону Киевской области. Впоследствии они сообщили, что она больше не наблюдается.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", российские захватчики запускали баллистические ракеты из Брянской и Курской областей. Целями ударов были Белая Церковь и Бровары/Киев.

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Атака дронов 23 июня

Как сообщает УНИАН, прямо сейчас противовоздушная оборона Украины отбивается от большого количества дронов-камикадзе типа "шахед", которые оккупанты в очередной раз запустили по стране.

В течение ночи Воздушные силы предупреждали, что в небе очень много российских беспилотников, основная волна атак направлена на Киевскую область и столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщили о падении обломков в Дарницком, Соломенском и Святошинском районах столицы.

Согласно последним данным, в больницу попали два человека, другим пострадавшим помощь оказали на месте.

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