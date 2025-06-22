Президент обсудил войну дронов с главой МВД и главнокомандующим ВСУ.

Украина будет обсуждать с партнерами дополнительное финансирование производства дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он отчитался о разговоре с министром внутренних дел Игорем Клименко, во время которого обсуждалась защита позиций на передовой и применение подразделениями Национальной гвардии украинских дронов.

Также президент провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Зеленский подчеркнул, что российские разведывательные дроны должны уничтожать максимально оперативно:

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"Отдельно буду говорить на неделе с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков. Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет - и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров - с частью европейских стран".

Война дронов

Название "война дронов" касается массового использования беспилотников обеими сторонами - и Украиной, и Россией - для наблюдения, поражения целей, радиоэлектронной борьбы и логистики.

По словам экспертов, этот тип войны впервые в мире достиг такого масштаба и, вероятно, будет формировать стандарты будущих конфликтов.

Как известно, дроны-перехватчики - это беспилотники, которые способны замечать, преследовать и уничтожать вражеские дроны в воздухе. Украина уже активно применяет их как на фронте, так и в тылу против "шахедов".

На днях главком Сирский сообщал, что захватническая армия РФ до сих пор имеет преимущество в производстве дронов на оптоволокне, однако Украине удается ее догонять.

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