Китайские инженеры обошли проблему с рассеиванием лазерного луча при передаче информации по оптическому каналу сквозь атмосферу.

Китайские инженеры заявили о создании технологии спутниковой связи, которая потенциально "убьет" Starlink благодаря значительно большей пропускной способности канала. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Нынешние системы спутниковой связи, такие как Starlink, могут обеспечить скорость передачи данных на уровне несколько мегабит в секунду. Но китайским ученым, по их же словам, удалось достичь гораздо большего. Они использовали слабенький лазер мощностью всего 2 ватта, чтобы передать на Землю от спутника на высоте более 36 тысяч километров сигнал со скоростью 1 гигабит в секунду - это в пять раз быстрее Starlink.

Главная проблема передачи сигналов по оптическому каналу заключается в том, что лазерный луч рассеивается в атмосфере, становится слабым и нечетким, что делает подобный способ передачи информации бесполезным. Предыдущие попытки обойти эту проблему, такие как использование адаптивной оптики, которая исправляет искажения света, или специальных приемников, ловящих рассеянные сигналы - не работали достаточно эффективно.

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Теперь китайские исследователи предложили совместить оба метода - и это сработало. Используя телескоп диаметром 1,8 метра, они сумели направить лазерный луч со спутника так, чтобы он не терял качества сигнала, даже проходя через атмосферу. Система включала сотни микрозеркал, которые "разглаживали" луч, а специальные чипы выбирали самые сильные сигналы из многих каналов и объединяли их в один.

Результат? Качество сигнала выросло настолько, что вероятность успешной передачи важных данных выросла с 72% до более 91%. Это - прорыв в сфере лазерной связи из космоса. И Китай, похоже, выходит на лидерские позиции в этой сфере.

Как пишет South China Morning Post, еще в 2020 году китайский спутник Shijian-20 установил рекорд по скорости передачи данных - 10 гигабит в секунду. Хотя точная мощность его лазера остаётся секретом, США настолько заинтересовались, что даже прислали спутник-разведчик для наблюдения за Shijian-20 - но китайский аппарат просто сменил орбиту и "исчез из поля зрения".

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