Узнайте, кого поздравить с праздником 23 июня и какие есть обычаи дня.

В народных верованиях дата 23 июня считается подходящей для медицинских процедур, но также имеет несколько необычных запретов. Международные торжества посвящены женскому полу, а праздник сегодня в Украине актуален для значительной части населения.

Какой сегодня праздник церковный

В старом стиле эта дата посвящалась памяти святителя Иоанна Черниговского, епископа Никиты Халкидонского и священномученика Тимофея Прусского.

Однако с переходом ПЦУ на современный календарь не все верующие знают, какой сегодня церковный праздник наступает. Это день чествования мученицы Агриппины Римской, которой молятся об исцелении тяжких и хронических болезней.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы в сегодняшнюю дату вспоминают выдающихся личностей, чьей датой рождения считается 23 июня - это кинорежиссер Григорий Кохан и гимнастка Татьяна Лысенко.

В рабочем календаре 23 июня - праздник День государственной службы, посвященный всем госслужащим. Сегодня стоит поздравить родных и знакомых, которые работают в министерствах, областных, районных и городских администрациях, Пенсионном фонде, налоговой и на других государственных должностях.

Какой сегодня праздник в мире

Два социальных мероприятия 23 июня касаются женской половины человечества - это День вдов и День женщин-инженеров. Есть также спортивное торжество - Всемирный Олимпийский день, в честь которого устраивают различные соревнования и забеги.

Украинцам, которые живут за границей, полезно знать, какие праздники сегодня есть в этих странах - День победы в Эстонии, День скорби по жертвам терроризма в Канаде, День отца в Польше, День суверенитета в Молдове, День против буллинга в США.

В мировой истории оставили след талантливые люди, рожденные в сегодняшнюю дату - японский национальный герой Ода Нобунага, французская императрица Жозефина Богарне, британский король Эдуард VIII, сексолог Альфред Кинси, драматург Жан Ануй, математик и криптограф Алан Тьюринг, дипломат Мартти Агтисаари, футболист Зинедин Зидан.

Что сегодня за праздник народный

В народном представлении День Агриппины считается удачным для любого лечения, оздоровления и операций. Люди верили, что в эту дату удастся излечить даже самые тяжелые болезни.

Другое название дня - Аграфена Купальница. Праздник сегодня является кануном Ивана Купала по новому стилю. Украинцы начинали подготовку к празднованию - срывали травы и делали венки, купались в реках и парились в банях. Девушки целый день пели.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки любили составлять погодные приметы о каждом дне, и о сегодняшней дате тоже есть пословицы:

если появилось много мышей, то будет плохой урожай зерна;

дым от огня поднимается вверх - к теплу, стелется над землей - к ненастью;

если наступила жара, то остаток лета будет засушливым.

Зная, какой праздник 23 июня празднуется в народе, не стоит забывать и о его запретах. Нельзя делать три действия, которые считаются несчастливыми приметами - оставаться одному весь день, заглядывать в чужие окна и оставлять немытую посуду.

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