Погода испортится и по территории Харьковской области.

В Харькове сегодня, 23 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 23 июня ожидается по городу гроза, порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе синоптиков.

По их данным, грозы и порывы ветра будут также и по территории Харьковской области.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

23 июня на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. По области пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, а днем порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем - от +17 до +22.

В Харькове 23 июня также прогнозируется дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в дневные часы. Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

24 июня погода будет переменно облачной. В ночные часы существенных осадков не предвидится, однако днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер изменит направление на западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +8...+13, днем потеплеет до +21...+26 градусов.

25 июня на Харьковщине сохранится переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие дожди и туман, а днем осадков не предвидится. Западный ветер останется умеренным, 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...+16, днем +21...+26.

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