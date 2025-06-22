Просьба Трампа была направлена непосредственно премьер-министру Израиля на прошлой неделе.

Израильские военно-воздушные силы уничтожили несколько иранских систем противовоздушной обороны (ПВО) за 48 часов до нанесения США удара по иранскому ядерному объекту Фордо. Об этом изданию Axios сообщили три американских и израильских чиновника.

Отмечается, что именно администрация президента США Дональда Трампа попросила Израиль уничтожить иранские системы ПВО. Это подчеркивает скоординированность действий Вашингтона и Иерусалима в борьбе с ядерной программой Тегерана.

"Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Нетаньяху. Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда не работала раньше", - заявил Трамп после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

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По словам чиновников, просьба Трампа была направлена непосредственно премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху еще на прошлой неделе. Они подчеркнули, что именно тогда президент США решил, что он приступит к военному удару по ядерным объектам Ирана.

Чиновники рассказали журналистам, что Трамп сказал Нетаньяху, что он хочет, чтобы израильские ВВС уничтожили как можно больше иранских систем противовоздушной обороны на юге Ирана. Затем Израилю был передан список таких систем. План состоял в том, чтобы расчистить путь для американских стелс-бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit.

Израильский чиновник в разговоре с журналистами добавил, что 19 июня Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац провели телефонную конференцию с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы продолжить координацию.

"Во время этой телефонной конференции они ясно дали нам понять, что намерены продолжить операцию. За 48 часов до операции США израильские вооруженные силы нанесли несколько ударов по этому району, чтобы ослабить иранскую оборону", - рассказал чиновник журналистам.

В издании подчеркнули, что израильские удары были сосредоточены на южной части Ирана. Так удалось минимизировать риски для американских бомбардировщиков, летевших к подземному заводу Фордо.

"Мы не давили на США, чтобы они вступили в войну. Мы старались не создавать впечатление, что втягиваем США в войну. Но, к счастью для нас, Бог ожесточил сердце фараона - Хаменеи (высший руководитель Ирана Али Хаменеи - УНИАН) вел себя как идиот и отверг любое предложение со стороны США", - сказал журналистам израильский чиновник.

По словам чиновников, вскоре после американских ударов по Ирану Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы проинформировать его. Он заявил премьер-министру Израиля, что его следующей целью является достижение соглашения с Тегераном и обеспечение мира.

"Президент не хочет продолжать удары по Ирану. Он готов сделать это, если иранцы нанесут ответный удар по американским войскам, но он сказал Нетаньяху, что хочет мира", - поделился американский чиновник.

Израильский чиновник рассказал журналистам, что Иерусалим пока не знает, как Иран отреагирует на эту атаку. По его словам, это может изменить все.

Почему Трамп решился на удар по Ирану

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон решил ударить по ядерным объектам Ирана именно сейчас, так как уже через несколько месяцев для этого могло быть слишком поздно. По его словам, для этого было достаточно узкое окно.

Вэнс подчеркнул, что США не воюют с Ираном. Он заверил, что Вашингтон хочет уничтожить ядерную программу Тегерана.

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