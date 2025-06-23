Женщины массово рассказывают в Threads, почему ушли от мужей - причины поражают

В социальной сети девушки рассказали свои реальные истории.

Долгий и счастливый брак в современном мире - большое благо. Наши бабушки и дедушки жили вместе десятилетиями, отмечали "золотые" и "серебряные" свадьбы, но теперь все иначе. По данным, опубликованным в Опендатабот, в 2024 году в Украине на каждые 5 браков приходился 1 развод, причем, количество расторжений брака за первые шесть месяцев 2024 составило 15 578, это в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Почему женщины подают на развод - главные причины

В социальной сети Threads женщины поделились своими личными историями о том, почему они решились на такой шаг - разорвать связи со своим, некогда любимым, мужем. Одни причины кажутся совершенно естественными, другие - глупыми или смешными, но важно помнить, что та самая "последняя капля" может упасть в переполненную чашу терпения в любой момент.

Одна из пользовательниц соцсети написала, что ей не хватало близости в браке, а мужу - свободы:

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"Все в разные стороны, я хочу обнимашек и разговоров, а он хотел, чтобы я от****лась".

Вторая женщина рассказала, что она в данный момент 10 лет находится в отношениях с нынешним мужем, 6 из которых они женаты. Она говорит, что стабильно 1-2 раза в месяц хочет развестись. Пишет, что живет, как на минном поле: "Эмоциональные качели, истерики, замахивания рукой, манипуляции, псих абьюз, газлайтинг". Однако называет и плюсы молодого человека - спортивен, симпатичен, убирается дома, отличный отец, весельчак, заводила компании, внимателен. Женщина утверждает, что окружающие видят только последние, положительные, качества. Она сама с каждым месяцем все более решительна к разводу, но очень этого не хочет.

Еще одна девушка написала, какая главная причина развода в ее случае - она оказалась довольно печальной: "Мы потеряли ребенка и стали чужими людьми". Другие комментаторы тут же высказали свои соболезнования автору.

Другая женщина, озвучивая свою историю, объяснила, что идея о разводе поступила не от нее, несмотря на то что, по ее мнению, она никогда не была в приоритете у мужа. Женщина привела пример:

"Когда он приехал из командировки, я лежала с температурой, доченька требовала внимания, а он собрался и ушел к друзьям".

По словам автора комментария, когда муж вернулся, он начал "капать на мозги" и говорить, что можно развестись, если что-то не нравится. Девушка согласилась.

К обсуждению присоединилась девушка, которая написала, что они с мужем были 15 лет в браке, однако мужчина так и не взял ответственность за семью. В итоге, пишет девушка, она выбрала себя.

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