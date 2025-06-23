Гросси заявил, что пока невозможно точно оценить, какой ущерб нанесли удары ядерному объекту, который спрятан глубоко под землей.

Большую часть высокообогащенного урана, который был на ядерном объекте в Фордо, Иран успел переместить в другое место перед атакой Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, отметив при этом, что подтвердить эту информацию не удалось.

Отмечается, что коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что атака на ядерный объект в Фордо в Иране серьезно повредила или разрушила глубоко закопанный участок и центрифуги для обогащения урана, которые там размещались, но статус участка остается неподтвержденным, говорят эксперты.

Также Reuters приводит слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который заявил, что пока невозможно оценить нанесенный под землей ущерб.

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Издание сообщило, что после атаки США Иран уже обстрелял Израиль ракетами, ранив десятки людей и разрушив здания в Тель-Авиве. Кроме того, Иран угрожает ударами по американским базам, а также перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.

Отмечается, что это может привести к стремительному росту мировых цен на нефть, сорвать мировую экономику и спровоцировать конфликт с массивным Пятым флотом ВМС США, базирующимся в Персидском заливе.

Удары США по ядерным объектам Ирана: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал к смене политического режима в Иране, поскольку нынешний "не может сделать его снова великим". Также, по его словам, повреждения ядерных объектов в Иране, были "монументальные". Удары США по объектам он назвал "сильными и точными".

По мнению американского дипломата, бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Иран попытается нанести удар по американским базам после атаки США по ядерным объектам страны, однако Вашингтон не допустит этого. Волкер считает, что Иран может привлечь шиитские группы в Ираке, чтобы попытаться атаковать американские базы.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказал, что удар по ядерным объектам Ирана нанесли стелс-бомбардировщики B2 Spirit, которые взлетали непосредственно с территории США. Это была самая длинная боевая миссия этих самолетов за последние 25 лет. По его словам, всего в операции США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" было задействовано более 125 самолетов, однако далеко не все они приняли участие в атаке, большинство выполняли вспомогательные задачи, в частности отвлекали внимание Ирана.

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