Воздушные силы призывают находиться в укрытиях.

Этой ночью в украинском небе фиксируют большое количество российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушная тревога охватила более чем половину страны.

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Обновлено в 00:45: В Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях большое количество ударных дронов:

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"Привлечены средства по их сбиванию. Берегите свою и родных жизни, находитесь в укрытиях".

Обновлено в 00:30: Согласно данным Воздушных сил, дроны остаются в таких регионах:

на Сумщине и Черниговщине - курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину Киевскую и Черниговскую области;

на востоке и юге Киевщины - курсом на юго-западное направление, вектором движения на Житомирскую и Винницкую области;

в Черкасской области - курсом на юго-западное направление, на Киевщину;

на Кировоградщине - курсом на север и запад;

на севере Днепропетровщины - курсом на Полтавщину;

на Харьковщине - курсом на юг;

на Николаевщине и Херсонщине - курсом на север;

на востоке Одесской области - курсом на Винницкую область.

Обновлено в 00:01: Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что на Оболони работает противовоздушная оборона.

В 23:30 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило, что российские беспилотники фиксируют на Сумщине, Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Кировоградщине и Одесщине. Около полуночи военные предупредили об угрозе дронов для Киева:

"Во всех перечисленных областях большое количество вражеских БПЛА, которые имеют хаотичное движение. Находитесь во время тревоги в укрытиях".

Последние удары РФ по Украине

Напомним, 21 июня под обстрелом российской оккупационной армии оказался Краматорск. Захватчики ракетным ударом разрушили часть 4-этажного жилого дома.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в результате этой атаки погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Под завалами дома продолжали искать еще одного человека.

А вчера стало известно о ракетном ударе по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли по меньшей мере трое военных, еще 11 получили ранения.

Днем оккупанты массированно обстреляли Очаков, разрушив шесть жилых домов. Ранения получили трое: 7-летний мальчик, девочка 12 лет и 46-летняя женщина.

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