Событие, которое прошло незамеченным для низкотехнологического Средневековья, может сильно навредить современной электронной цивилизации.

Солнечные бури оказывают незначительное, но заметное влияние на современную жизнь. Преимущественно от них страдают метеочувствительные люди и некоторые системы связи. Но это ничто по сравнению с тем, какое разрушительное влияние могут иметь действительно мощные солнечные бури, похожие на те, что уже происходили в доиндустриальную эпоху.

Как пишет Live Science, группа исследователей из Университета Аризоны (США) тщательно изучает кольца деревьев, чтобы обнаружить доказательства колоссальных солнечных бурь, известных как события Мияке. Эти явления космической погоды настолько редки, что за последние 14 500 лет их было обнаружено всего 6. Самый новый из них произошел примерно в 775-775 годах нашей эры.

Событие Мияке - это экстремально мощная солнечная активность, следы которой в 2012 году впервые обнаружил японский физик Фуса Мияке.

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"Если бы они случились сегодня, они имели бы катастрофические последствия для коммуникационных технологий", - рассказывает главный автор нового исследования Ирина Панюшкина.

Фуса Мияке, который сегодня тоже входит в научную команду Панюшкиной, опубликовал исследование, которое раскрывает сценарий этих событий. Вследствие повышенной солнечной активности космическое излучение взаимодействует с азотом в земной атмосфере, что приводит к образованию изотопа углерод-14. Тот в свою очередь реагирует с атмосферным кислородом, образуя углекислый газ. Затем этот углекислый газ поглощают деревья в процессе фотосинтеза, и определенное количество углерода-14 становится частью древесины.

Панюшкина и ее команда из Университета Аризоны тщательно исследовали кольца деревьев, стволы которых по случайным причинам законсервировались в иле на берегах рек, или были найдены во время археологических раскопок. Повышенные концентрации углерода-14 указывают, что дерево жило в эпоху, когда произошло событие Мияке.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной журналом Communications Earth & Environment.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, группа ученых из Японии улучшила технологию получения водородного топлива из солнечного света и обычной воды. Для проверки своей технологии исследователи создали фотокаталитический реактор площадью около 100 квадратных метров, в котором происходит расщепление молекул воды на отдельные атомы кислорода и водорода.

Также мы рассказывали, что в Китае придумали революционный гидрогель для защиты артефактов из дерева. Изобретение предлагает щадящее и быстрое решение для сохранения деревянных реликвий, уменьшая хрупкость и устраняя вредные соединения.

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