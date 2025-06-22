По словам Дептулы, командование РФ врет Путину об "успехах" на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает верить в то, что ему удастся захватить четыре области Украины и победить в полномасштабной войне. Тем не менее ситуация на фронте говорит о том, что Москву ждет поражение. Такое мнение высказал отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула в эфире "24 Канала".

По его словам, Путин убежден в своей победе над Украиной, так как именно так военное командование РФ докладывает диктатору об обстановке на фронте. Он подчеркнул, что вся Россия живет в условиях, где глава Кремля полностью контролирует информационный поток.

"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", - сказал Дептула.

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Он добавил, что Россия достигает успехов на фронте не благодаря профессионализму, а благодаря холуйству перед руководством. Дептула считает, что именно поэтому Путин считает, что он побеждает Украину.

"У нас это называется "пить воду из своей ванны". Это когда человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии. В России это явление стало институционализированным", - заявил он.

В российской армии невозможно продвинуться по службе благодаря заслугам или командным способностям, добавил Дептула. Он напомнил, что Путин уволил очень много командиров, потому что они потерпели поражение.

Путин требует от Украины признать "референдумы" в четырех областях

Ранее российский диктатор Владимир Путин настоял на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые РФ незаконно объявила своими. Также он заявил, что условиями для прекращения огня является нейтралитет Украины и прекращение любых шагов по присоединению к иностранным союзам.

Кроме того, Путин потребовал "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей" в Украине.

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