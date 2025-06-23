В начале недели, 23 июня, киевлян ждет свежая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +15°, а днем температура максимально повысится до +21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Свежести добавит ветер, который подует с севера со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 июня - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +30°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +32°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Виннице сегодня будет +11°...+24°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет ночью +14°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+20°, небольшой дождь.
В Одессе 23 июня - ясно, температура ночью +16°, днем +25°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+23°, дождь.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +21°.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +20°.