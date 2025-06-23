Журавли "усыновили" гусенка.

В сети активно обсуждают "птичью семейную драму", которая произошла на одном из прудов в американском штате Висконсин.

Фотограф Алан Гинзберг рассказал в социальной сети Facebook о семействе канадских журавлей, которые растят гусиного птенца как своего собственного. По его словам, каждую весну пара журавлей возвращается на этот водоем, чтобы выводить свое потомство. В этом году, всего через несколько дней после появления на свет единственного птенца, сильные дожди подняли уровень воды в пруду и затопили их гнездо.

Журавли нашли заброшенное гнездо канадского гуся и поселились в нем. Вскоре оказалось, что гнездо не было пустым - в нем лежало гусиное яйцо. Через несколько дней яйцо вылупилось и семейство приняло птенца как собственного:

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"Мы прибыли вовремя, чтобы увидеть новую семью на прогулке: родителей-журавлей, коричневого детеныша и очень растерянного гусенка. Мать-журавль обожала обоих птенцов, деликатно копаясь в прудовом иле, чтобы предложить им перекусить, и, казалось, совсем не беспокоилась о генетической тайне, которая ковыляла рядом с ней".

По словам автора сообщения, в этот момент к гнезду вернулась пара "очень расстроенных" гусей. Птицы более часа плавали вокруг журавлей, однако гусенок оставался под крылом своей "приемной матери", а журавль-самец бросался на гусей.

"Именно тогда, когда мы думали, что ситуация на болоте не может быть более драматичной, к хаосу присоединились два краснокрылых дрозда, которые пикируя бомбардировали и журавлей, и гусей - ведь, пожалуй, ни одна хорошая мыльная опера на болоте не обходится без пары побочных персонажей-негодяев", - пошутил он.

Впоследствии Гинзберг опубликовал новое сообщение, в котором рассказал, что гусенок остается "вегетарианцем" в семье плотоядных журавлей. Кроме того, его родители также изменили стратегию кормления ради него - теперь они ищут пищу неподалеку от малыша.

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