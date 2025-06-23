Рассказываем, какие гадания стоит провести на Ивана Купала и что для них нужно.

Уже совсем скоро наступит древний украинский праздник - Ивана Купала.

Ранее мы рассказывали, когда Ивана Купала 2025, а сегодня сосредоточимся на гаданиях.

Время, во сколько лучше гадать на Ивана Купала, начинается с захода солнца и заканчивается предрассветными часами. Лучшим считается период с 23:00 до 4:00. Считается, что именно в это время цветет тот самый папоротник.

Видео дня

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какие есть ритуалы и гадания на день Ивана Купала

Харьковская ведьма Станислава Дашковская рассказала, что во времена язычества наши предки из лекарств имели исключительно травы. На праздник их собирали. Считалось, что благодаря мощности Солнца вся зелень имеет огромную силу. Поэтому именно в ночь Ивана Купала наши предки искали цветок папоротника. Это растение связывали с успехом и удачей. Украинки у реки с разрешения ивы срывали веточку. Затем ее засушивали, чтоб замужество было удачным.

Незамужние девушки плели венки из земных цветков и трав, и использовали их и в качестве ключевого элемента для гадания на замужество, и как подарок русалкам, которые не могут выбраться на берег и собрать растения сами. Подарок делали не для того, чтобы задобрить русалок, а откупиться от них. Считалось дурной приметой, если на утро 7 июля духи вернули венок. Такой знак трактовали старшие женщины - говорили, что его обладательнице еще рано замуж, или что рядом не ее судьба. Если украшение не вернулось, то считалось, что в личной жизни все будет хорошо.

Вся суть праздника Ивана Купала в язычестве сводилась к благодарности разным стихиям за то, что начинал подниматься урожай. Празднование у язычников имело свой определенный "протокол": иву наряжали лентами, которые красиво трепещутся на ветру. Таким образом выражалась благодарность стихии воздуха.

Ива всегда воспринималась как женское растение, и украшение этого дерева, растущего из земли, является проявление благодарности еще одной стихии - земле. Разжигался костер - таким образом выражалась благодарность огненной стихии. Потом люди прыгали через огонь для очищения. После этого омывались в реке, и незамужние девушки отпускали русалкам венки и таки образом выражали благодарность всей водной стихии.

У наших предков была традиция купаться именно нагишом - это делалось для того, чтобы все тело было омыто водой, и чтобы души благословили и наделили его энергией, дали здоровья.

После наступления христианских времен люди начали купаться в белой одежде, поскольку праздник начал ассоциироваться со святым Иоанном Крестителем и крещением. Обряд проходил именно в белой одежде, поскольку она символизирует чистоту.

Мы узнали у Дашковской, какое гадание на Ивана Купала стоит провести.

Гадание на Ивана Купала на суженого перед сном

Гадания на сон в купальскую ночь особенно правдивые. Дома можно вот так погадать: сорвать цветок с женским названием, например, розу и положить под подушку. Потом пожелать: "Пускай мне придет вещий сон".

По словам ведьмы, в ночь на Ивана Купала мы обращаем внимание на символизм снов, однако самое главное - запоминать, с каким ощущением после сна вы встали. Нам важна первая эмоция после пробуждения, а потом уже можно пробовать расшифровывать знаки, которые приснились.

Можно провести и другое гадание на Ивана Купала.

Гадания на Ивана Купала на свечах

Не все могут выбраться для празднования к рекам или озерам, особенно в военное время. Поэтому Станислава Дашковская, как городская ведьма, адаптировала ритуал для очищения на день солнцестояния под жителей городов.

Нужно ближе к закату сесть у окна или выйти на балкон. С собой взять прозрачный стакан с водой, добытой из глубин земли (можно купить минеральную без газа). Такая жидкость будет объединять силы воды и земли. Еще понадобится тонкая восковая свеча, можно церковную.

Откройте окно, поставьте свечку на фольгу, свернутую в виде лодочки, ближе к улице, а стакан с водой - перед собой. Пока горит фитиль, концентрируйтесь на огне, водите руками над ним так, чтобы не обжечься, и "выжигайте" ошметки ненужной вам энергетики. Визуализируйте все, что вам мешает в жизни - например, болезнь, усталость, тревогу, долги. Нужно представлять именно проблемы, а не людей, в том числе врагов. Проблемы будут "сгорать".

Когда свеча догорает, нужно взять стакан воды и сказать: "Благостной и энергией себя восполняем", а потом выпить. Когда свеча сгорит, ее остатки нужно завернуть в фольгу и выбросить на улице в мусорный бак. Вот там негативу и место - мусоре.

Также мы узнали из открытых источников, какие ритуалы можно делать на Ивана Купала еще.

Гадание на Ивана Купала с расческой и зеркалом

Чтоб сделать первое гадание на Ивана Купала, нужно взять к себе в постель расческу, но не расчесываться, а положить ее под свою подушку. Затем нужно в голос попросить своего суженого прийти и расчесать ваши волосы. Далее нужно лечь спать.

Если все сделано правильно, то во сне к вам придет ваша судьба и будет вас причесывать.

Для второго гадания нужно сесть перед зеркалом. Свет должен быть отключен. Зажигаем свечу и размещаем ее так, чтоб ее было видно в отражении. Проводить ритуал нужно в тишине и темноте.

На отводите взгляд от зеркала. Если оно потемнеет, значит скоро увидите своего суженого - он должен подойти сзади. В это время надо не оборачиваться и продолжать смотреть в зеркало.

Также существуют гадания на вещие сны. Чтоб попробовать их призвать, нужно собрать семь разных цветков на закате. Затем кладем их под подушку и ложимся спать. Если повезет, то все получится.

Вас также могут заинтересовать новости: