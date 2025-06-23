Пострадали Белоцерковский, Бучанский и Бориспольский районы.

Ночью 23 июня под массированной атакой россиян была Киевщина: разрушения зафиксированы в трех районах, погибла женщина, восемь человек ранены, в том числе и двое спасателей. Об этом сообщили ГСЧС Украины и Киевская областная военная администрация.

По данным ведомства, больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Так, в городе Белая Церковь возник пожар площадью 1500 квадратных метров в двухэтажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. По состоянию на 6:28 его еще тушили. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов.

"Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы", - сообщили в ведомстве.

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ОВА информирует, что погибла женщина 1957 года рождения.

Кроме того, как стало известно из сообщения ГСЧС, во время повторного российского обстрела травмы получили двое спасателей. Всего известно о 8 пострадавших, однако эту информацию еще уточняют.

В Киевской ОГА добавили, что в Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар двух частных домов, а в Бучанском - повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Россия атаковала Украину ночью 23 июня

Как сообщал ранее УНИАН, в результате вражеского удара по Киеву есть погибшие. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, школа, станция метро и другие объекты.

Самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе. Там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей.

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