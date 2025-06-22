По данным журналистов, совместное заявление уже скорректировали.

Испания договорилась об освобождении от амбициозной цели Североатлантического альянса по увеличению оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта.

"Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не будем этого делать. Страна может увеличить расходы на оборону до 2,1%, ни больше, ни меньше", - заявил премьер министр страны Педро Санчес.

По данным Bloomberg, в письме к Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте испанский премьер сообщил, что Мадрид выполнит новые цели альянса по вооружениям и войскам, но без ценовых обязательств. Он надеется, что принятое на саммите Альянса заявление предоставит Испании гибкость для определения "собственного суверенного пути достижения целей в сфере сил и средств".

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Проект заявления уже скорректировали, теперь обязательство тратить 5% ВВП на оборону имеют "союзники", а не "мы", как было в первоначальном варианте.

НАТО увеличивает расходы на оборону

Напомним, на саммите в Гааге, который будет проходить 24-25 июня, страны Альянса намерены официально утвердить цель увеличить к 2035 году оборонные и смежные расходы до 5% ВВП.

3,5 %ВВП направляются непосредственно на военные нужды, а еще 1,5% ВВП - на инфраструктуру, кибербезопасность, логистику и другие смежные направления.

По данным СМИ, план генсека Марка Рютте получил широкую поддержку от ряда союзников, однако некоторые страны заявили об экономической уязвимости относительно резкого роста расходов.

Как известно, после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп прибег к жесткому давлению на союзников по НАТО, чтобы те существенно увеличили свои оборонные расходы.

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