Остались стены, да и те частично разрушены, но семья жива, сообщил лидер группы "Антитела".

В результате ночной атаки 23 июня по Киеву значительные повреждения получила квартира украинских певцов Тараса и Елены Тополи. Об этом написал в Facebook сам солист украинской группы "Антитела". Также он показал фото, как выглядит часть квартиры.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены", - рассказал он.

Тополя добавил, что семье все же повезло, потому что все остались живы.

"В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея...", - написал певец.

Елена Тополя ночью обнародовала видеозапись с места попадания. На кадрах от стресса и отчаяния она не может произнести ни слова. Вокруг видны горящие дома, мигалки машин скорых и спасателей.

Ночная атака по Киеву

Как сообщал УНИАН, в результате ночной воздушной атаки россиян на Киев погибли по меньшей мере 6 человек, известно о в целом 19 пострадавших. В частности большие повреждения в пятиэтажке в Шевченковском районе - там до сих пор работают спасатели. Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под руинами еще есть люди. Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив.

В результате атаки на столицу минувшей ночью есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

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