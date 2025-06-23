Страна сотрудничает с компанией в сфере противовоздушной обороны.

Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace, которая производит зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS, открыла в Украине офис.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, украинская сторона сотрудничает с Kongsberg в развитии совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. В частности, готовятся новые решения на базе NASAMS. Их целью является усиление защиты людей и критической инфраструктуры:

"Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером".

Министр отметил, что такое сотрудничество также создает новые перспективы для украинских и норвежских инженеров в сфере совершенствования имеющегося вооружения и внедрения инновационных решений.

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Что известно о Kongsberg

KDA - это подразделение норвежского концерна Kongsberg Gruppen, основанное еще в 1814 году. Он обслуживает мировые рынки в сфере ПВО, космических технологий, кораблестроения и наземных систем.

Компания является производителем популярной системы NASAMS, которая используется в Соединенных Штатах Америки и Европе. Также она вместе с Германией создает супербыстрые ракетные системы, такие как 3SM Tyrfing.

Kongsberg Defence and Aerospace строит мобильную систему NOMADS для наземной ПВО, а также является лидером в сфере дистанционных боевых модулей Protector RWS.

Кроме того, компания работает с NASA и ESA, создавая узлы для Ariane, датчики для Cassini и Rosetta, а также управляя сетью земных станций через Kongsberg Satellite Services.

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