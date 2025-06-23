Новая рабочая неделя в Украине начнется с потепления. Первыми его почувствуют жители западных областей, где воздух прогреется до +27°...+30° и даже +32°. На остальной территории будет +20°...+24°, на юге - до +26°. Дожди сместятся в восточном направлении на левый берег Днепра. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +30°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
- В Виннице сегодня будет +11°...+24°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет ночью +14°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+20°, небольшой дождь.
- В Одессе 23 июня - ясно, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+23°, дождь.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +20°.
23 июня - праздник, приметы
23 июня день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.