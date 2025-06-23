23 июня на западе Украины станет заметно теплее / фото freepik.com

Новая рабочая неделя в Украине начнется с потепления. Первыми его почувствуют жители западных областей, где воздух прогреется до +27°...+30° и даже +32°. На остальной территории будет +20°...+24°, на юге - до +26°. Дожди сместятся в восточном направлении на левый берег Днепра. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
  • В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +30°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +32°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+24°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +14°, днем +21°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+20°, небольшой дождь.
  • В Одессе 23 июня - ясно, температура ночью +16°, днем +25°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+23°, дождь.
  • В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +21°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +20°.
23 июня дождей в украине станет гораздо меньше / фото УНИАН

23 июня - праздник, приметы

23 июня  день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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