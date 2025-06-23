Иран может не отважиться перекрыть Ормуз, но даже если он и сделает это, негативный эффект удет длиться недолго.

Удары США по Ирану могут привести к тому, что Тегеран нарушит жизненно важный экспорт нефти и газа, что вызовет скачок цен на энергоносители.

Об этом говорится в материале обозревателя Reuters Рона Буссо. Он отметил, что история говорит, что любой сбой, скорее всего, будет кратковременным.

"Энергетические рынки были в состоянии повышенной готовности с тех пор, как 13 июня Израиль начал удары по Ирану, опасаясь нарушения потоков нефти и газа с Ближнего Востока, особенно через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового спроса на нефть и газ", - написал обозреватель и добавил, что до сих пор не было никаких существенных сбоев в морской деятельности в регионе.

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Но решение президента Дональда Трампа присоединиться к Израилю, разбомбив три основных ядерных объекта Ирана, может изменить ситуацию. В частности, Иран, у которого осталось мало карт для игры, может ответить ударом по целям США по всему региону и нарушить потоки нефти.

"Хотя такой шаг почти наверняка приведет к резкому скачку мировых цен на энергоносители, история и текущая динамика рынка предполагают, что любой шаг, скорее всего, будет менее разрушительным, чем опасаются инвесторы", - отметил Буссо.

Он подчеркнул, что первый вопрос, который следует задать - способен ли Иран на самом деле серьезно нарушить или заблокировать Ормузский пролив.

"Ответ, скорее всего, да. Иран может попытаться заминировать пролив, ширина которого в самом узком месте составляет 55 км. Армия страны или военизированный Корпус стражей исламской революции (КСИР) также могут попытаться нанести удар или захватить суда в заливе, метод, который они использовали несколько раз в последние годы. Более того, хотя Ормуз никогда не был полностью заблокирован, его работа была нарушена несколько раз", - обрисовал ситуацию обозреватель.

Таким образом, как отметил журналист, нарушение Ираном морского сообщения через залив, безусловно, не является беспрецедентным, но любая попытка будет встречена быстрым ответом со стороны ВМС США, что ограничит вероятность постоянного шока поставок.

Буссо добавил, что нынешний мировой рынок нефти, безусловно, имеет резервные мощности. "ОПЕК+ сегодня имеет около 5,7 млн ​​баррелей в день избыточных мощностей, из которых Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют 4,2 млн баррелей в день", - сообщил он.

Однако, вызывает беспокойство то, что подавляющее большинство нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ поставляется через Ормузский пролив. Но две державы Персидского залива могли бы обойти пролив с помощью нефтепроводов.

Обозреватель допустил, что, возможно, Иран решит не предпринимать резких шагов по блокированию пролива потому, что это нарушит его собственный экспорт нефти. "Тегеран также может посчитать любую эскалацию бесполезной в свете вмешательства США и вместо этого попытается преуменьшить важность ударов США и вернуться к ядерным переговорам", - допустил Буссо.

"В то же время напуганные энергетические рынки, опасаясь дальнейшей эскалации, склонны реагировать на удары США резким скачком цен на сырую нефть. Но даже в сценарии конца света, когда Ормузский пролив будет заблокирован, история показывает, что рынки не должны ожидать, что какой-либо шок от поставок будет постоянным", - констатировал обозреватель.

Ситуация в Иране

22 июня стало известно, что Иран хочет заблокировать Ормузский пролив. В США уже отреагировали на это. Госсекретарь Марко Рубио предостерег Тегеран от "худшей ошибки". Он отметил, что США готовы хоть завтра вернуться к переговорам с Ираном.

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