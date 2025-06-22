Он ждет отчет об обстоятельствах атаки.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по полигону Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли и пострадали военные.

В вечернем видеообращении он заявил, что сейчас ожидает полный отчет о последствиях и обстоятельствах ракетного удара армии Российской Федерации по полигону. По его словам, это произошло на юге страны:

"Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть ранения. Нужна полная ответственность".

Удар по тренировочному полигону ВСУ

Как сообщал УНИАН, сегодня днем Сухопутные войска сообщили о ракетном ударе оккупантов по тренировочному полигону одной из украинских механизированных бригад.

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В заявлении говорилось, что многочисленных потерь избежали "благодаря своевременно отработанным мерам безопасности во время получения сигнала воздушной тревоги". Тогда сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших военнослужащих.

Позже спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что удар мог быть нанесен российской ракетой "Искандер-М". По его словам, это произошло не на постоянном, а на временном полигоне.

Представитель уверяет, что почти все военные прошли в укрытие еще за несколько минут до удара, однако некоторые из них "пренебрегли мерами безопасности".

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