Он поблагодарил пилотов бомбардировщиков B-2.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал к смене политического режима в Иране, поскольку нынешний "не может сделать его снова великим".

Он опубликовал в своей социальной сети Truth Social несколько сообщений, посвященных участию американских войск в войне на Ближнем Востоке. В частности, президент сообщил об успешном приземлении американских стратегических бомбардировщиков B-2 в Миссури:

"Повреждения ядерных объектов в Иране, как говорят, "монументальные". Удары были сильными и точными. Большое мастерство показали наши военные. Спасибо вам!".

Также Трамп добавил, что употреблять термин "смена режима" политически некорректно, однако если иранский режим не в состоянии "сделать Иран снова великим", то почему бы ему не измениться.

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США вступили в войну против Ирана

Напомним, на днях американская авиация осуществила первые командные удары по трем ядерным объектам Ирана, применив бомбардировщики B-2 и ракеты "Томагавк" с подводных лодок.

Операция вошла в историю как первое непосредственное участие США в атаках на Иран. Президент Трамп назвал атаки "очень успешными" и заявил, что все самолеты безопасно вернулись из миссии.

Главный помощник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что даже после уничтожения ядерных объектов страны противостояние не завершится. Эксперты считают, что теперь следует ожидать атак на американские военные базы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Тегераном, однако ответ на американскую атаку станет для Ирана "худшей ошибкой".

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