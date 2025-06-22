Головоломки и оптические иллюзии имеют много поклонников благодаря человеческому стремлению исследовать новое и проверять свои силы.
На этот раз УНИАН подготовил для вас не очень сложную, но интересную оптическую иллюзию с попугаями, которая удовлетворит ваше стремление отвлечься от дел. Сегодня предлагаем вам внимательно рассмотреть стаю птиц разных цветов и размеров, и заметить кое-что лишнее.
Дело в том, что на одного из попугаев села обычная бабочка. Ваша задача состоит в том, чтобы найти ее очень быстро - всего за пять секунд.
За такое короткое время вы не успеете внимательно рассмотреть каждую деталь рисунка, поэтому придется найти свой способ быстрого поиска. Готовы к этому?
Подсказка
Ищите бабочку желтого цвета. Этот факт должен значительно упростить задачу.
Ответ
Бабочка устроилась прямо на клюве у одного из попугаев.
Другие интересные иллюзии
Эта оптическая иллюзия - настоящий вызов для вашей наблюдательности. В море ярких цветов потеряли обычные ножницы. Найдете ли вы их в задании, с которым справится только настоящий гений?
А в другой головоломке от УНИАН среди цветов спрятали маленького утенка. Вы заметите его за семь секунд? Предупреждаем, что это сложное испытание для вашего зрительного восприятия и логики.