Будьте готовы к тому, что это не такая уж и простая задача.

Головоломки и оптические иллюзии имеют много поклонников благодаря человеческому стремлению исследовать новое и проверять свои силы.

На этот раз УНИАН подготовил для вас не очень сложную, но интересную оптическую иллюзию с попугаями, которая удовлетворит ваше стремление отвлечься от дел. Сегодня предлагаем вам внимательно рассмотреть стаю птиц разных цветов и размеров, и заметить кое-что лишнее.

Дело в том, что на одного из попугаев села обычная бабочка. Ваша задача состоит в том, чтобы найти ее очень быстро - всего за пять секунд.

Видео дня

За такое короткое время вы не успеете внимательно рассмотреть каждую деталь рисунка, поэтому придется найти свой способ быстрого поиска. Готовы к этому?

Подсказка

Ищите бабочку желтого цвета. Этот факт должен значительно упростить задачу.

Ответ

Бабочка устроилась прямо на клюве у одного из попугаев.

Другие интересные иллюзии

Эта оптическая иллюзия - настоящий вызов для вашей наблюдательности. В море ярких цветов потеряли обычные ножницы. Найдете ли вы их в задании, с которым справится только настоящий гений?

А в другой головоломке от УНИАН среди цветов спрятали маленького утенка. Вы заметите его за семь секунд? Предупреждаем, что это сложное испытание для вашего зрительного восприятия и логики.

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