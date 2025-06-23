Иран попытается нанести удар по американским базам после атаки США, - Волкер

Волкер не исключает, что Иран может задействовать шиитские группы в Ираке.

Иран попытается нанести удар по американским базам после атаки США по ядерным объектам страны. Тем не менее Вашингтон не допустит этого. Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "Київ24".

"Иран действительно попытается нанести удар по американским базам, здесь нет сомнений", - сказал он.

По его мнению, Иран может задействовать шиитские группы в Ираке, чтобы попытаться атаковать американские базы. Кроме того, хуситы в Йемене могут открывать огонь по военным кораблям. Также дипломат не исключает вероятность попыток провести террористические атаки против военных американских баз в Европе, на Ближнем Востоке или даже в США.

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"Я думаю, что США могут нанести превентивный удар, чтобы эти атаки были неэффективными. Но я не верю, что Соединенные Штаты начнут войну на территории Ирака", - подчеркивает дипломат.

Удары США по Ирану - важные новости

Ранее в председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн рассказал, что удар по ядерным объектам Ирана нанесли стелс-бомбардировщики B2 Spirit, которые взлетали непосредственно с территории Соединенных Штатов. По его словам, всего в операции было задействовано более 125 самолетов, но многие бомбардировщики выполняли вспомогательные задачи, в частности отвлекали внимание Ирана.

Кроме того, Украина поддержала военные операции США на территории Ирана. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что наша страна выступает за прекращение иранской ядерной программы.

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